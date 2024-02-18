ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 11 танків та 4 літаки — Генштаб

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 402 430 військових .

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 6487 (+11) од.;

бойових броньованих машин — 12 198 (+53) од.;

артилерійських систем — 9709 (+40) од.;

РСЗВ — 984 од.;

засоби ППО — 674 (+3) од.;

літаків — 335 (+3) од.;

вертольотів — 325 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7449 (+36) од.;

крилаті ракети — 1898 (+2) од.;

кораблі/катери — 25 од.;

підводні човни — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 12 736 (+2) од.;

спеціальна техніка — 1540 (+7) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Окрім цього, у Повітряних силах повідомили про знищення ще одного літака Су-34. Окрім літака, сили ППО збили 12 "Шахедів" та одну авіаційну ракету Х-59.

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 12 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога поблизу Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 14 атак окупантів біля Ласточкиного Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області, де загарбники 23 рази намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наші захисники відбили 2 атаки противника південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог 13 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, — зазначає Генштаб. Поширити

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 2 безуспішні штурми.