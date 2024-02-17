ЗСУ завдали ударів по 4 складах боєприпасів та станції РЕБ армії РФ — Генштаб

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Що відбувається на різних ділянках фронту

Оперативна інформація станом на 18.00 17.02.2024 щодо російського вторгнення надана Генеральним штабом ЗСУ.

Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною.

Протягом доби відбулось 63 бойових зіткнення.

Загалом ворог завдав 4 ракетних та 61 авіаційний удари, здійснив 79 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та населених пунктах.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Стогнії, Чорне, Садовод Харківської області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Завдав авіаційних ударів в районах Синьківки, Петропавлівки, Куп'янська Харківської області. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 7 атак поблизу Білогорівки Луганської області та Тернів, Ямполівки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався прорвати оборону наших військ. Також окупанти завдали авіаційних ударів в районах населеного пункту Макіївка та Серебрянського лісництва Луганської області. Від ворожих артилерійських та мінометних обстрілів постраждали понад 10 населених пунктів.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 7 атак в районах Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 10 населених пунктів.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 14 атак ворога біля Ласточкиного Донецької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі населеного пункту Орлівка Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів противника зазнали до 20 населених пунктів.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 21 раз намагалися прорвати оборону наших військ. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися Красногорівка, Георгіївка, Новомихайлівка, Парасковіївка, Костянтинівка.

На Новопавлівському напрямку нашими захисниками відбито 2 атаки південніше Пречистівки та західніше Старомайорського Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення. Також противник завдав авіаційного удару в районі Вугледара Донецької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали близько 10 населених пунктів.

На Запорізькому напрямку Силами оборони відбито 4 атаки противника західніше Вербового та Роботиного Запорізької області. Також ворог завдав авіаційного удару в районі Новодарівки Запорізької області. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

В зоні відповідальності ОСУВ “Одеса” на Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом доби здійснено 2 спроби штурму позицій наших військ. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Берислав, Антонівка, Софіївка Херсонської області та Очаків Миколаївської області. Також противник обстріляв з РСЗВ місто Херсон.

Нові успіхи ЗСУ у війні проти армії РФ

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 14 районах зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Також на Східному напрямку підрозділами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено одразу три ворожі літаки: два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 пункту управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів, 1 станції радіоелектронної боротьби противника.