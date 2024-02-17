ВСУ нанесли удары по 4 складам боеприпасов и станции РЭБ армии РФ — Генштаб

Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 17.02.2024 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной.

В течение суток произошло 63 боевых столкновения.

Всего враг нанес 4 ракетных и 61 авиационный удар, совершил 79 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Стогнии, Черное, Садовод Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

На Купянском направлении враг наступательных действий не вел. Нанес авиационные удары в районах Синьковки, Петропавловки, Купянска Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 7 атак вблизи Белогоровки Луганской области и Тернов, Ямполевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационные удары в районах населенного пункта Макеевка и Серебрянского лесничества Луганской области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более десяти населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 7 атак в районах Ивановского, Клещиевки, Андреевки Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около десяти населенных пунктов.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 14 атак врага возле Ласточкиного Донецкой области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Орловка Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись до 20 населенных пунктов.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 21 раз пытались прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Георгиевка, Новомихайловка, Парасковеевка, Константиновка.

На Новопавловском направлении нашими защитниками отражены 2 атаки южнее Пречистовки и западнее Старомайорского Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Также противник нанес авиационный удар в районе Угледара Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов.

На Запорожском направлении Силами обороны отражены 4 атаки противника западнее Вербового и Работиного Запорожской области. Также враг нанес авиационный удар в районе Новодаровки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения с плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток предприняты 2 попытки штурма позиций наших войск. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Берислав, Антоновка, Софиевка Херсонской области и Очаков Николаевской области. Также противник обстрелял из РСЗО город Херсон.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 14 районам сосредоточения личного состава и 3 зенитно-ракетным комплексам противника.

Также на Восточном направлении подразделениями Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины уничтожены сразу три вражеских самолета: два истребителя-бомбардировщика Су-34 и один истребитель Су-35.

Подразделениями ракетных войск нанесены удары по 1 пункту управления, 4 артиллерийским средствам, 4 складам боеприпасов, 1 станции радиоэлектронной борьбы противника.