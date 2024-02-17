ВСУ уничтожили более тысячи российских оккупантов и 11 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 401350 военных.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 6476 (+11) ед.;
боевых бронированных машин — 12 145 (+16) ед.;
артиллерийских систем — 9669 (+28) ед.;
РСЗО — 984 ед.;
средства ПВО — 671 ед.;
самолетов — 332 ед.;
вертолетов — 325 ед.;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 7413 (+5) ед.;
крылатые ракеты — 1896 (+1) ед.;
корабли/катера — 25 ед;
подводные лодки — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 12 734 (+18) ед;
специальная техника — 1533 (+5) ед.
Какая ситуация на фронте
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.
На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага у Синьковки Харьковской области.
На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.
На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.
На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.
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