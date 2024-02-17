ВСУ уничтожили более тысячи российских оккупантов и 11 танков – Генштаб

Украинские военные продолжают ликвидировать военные РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 401350 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1050 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков — 6476 (+11) ед.;

боевых бронированных машин — 12 145 (+16) ед.;

артиллерийских систем — 9669 (+28) ед.;

РСЗО — 984 ед.;

средства ПВО — 671 ед.;

самолетов — 332 ед.;

вертолетов — 325 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня — 7413 (+5) ед.;

крылатые ракеты — 1896 (+1) ед.;

корабли/катера — 25 ед;

подводные лодки — 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн — 12 734 (+18) ед;

специальная техника — 1533 (+5) ед.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки врага у Синьковки Харьковской области.

На Лиманском направлении наши воины отразили 17 атак противника в районах населенных пунктов Терны, Ямполевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 13 атак оккупантов вблизи Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 38 атак врага в районе Ласточкиного, Авдеевки, западнее Бердичева и еще 5 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага недалеко от Георгиевки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 12 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении наступательных (штурмовых) действий противника не отмечено.

На Запорожском направлении враг 3 раза безуспешно пытался атаковать позиции наших войск юго-восточнее Малой Токмачки, отмечает Генштаб. Поделиться

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают удержание позиций и отражение штурмов оккупационных войск.