ВСУ получили два уникальных трофейных российских танка Т-90М
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ получили два уникальных трофейных российских танка Т-90М

всу
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Источник:  АрміяInform

Спикер Сил обороны Валерий Шершень сообщил, что речь идет о так называемых "танках-невидимках", которые практически не заметны в тепловизорах.

ВСУ получили два трофейных Т-90М

Бойцы Вооруженных сил Украины захватили два уникальных российских танка Т-90М "Прорыв" образца 2022 года. Теперь трофейная техника поставлена на вооружение сил обороны и будет использована в бою против российских войск.

Авторы публикации со ссылкой на Командование Сил логистики ВСУ пишут, что когда трофейные танки ставят на учет, это означает, что они либо полностью исправны, либо нуждаются в определенном ремонте.

Как правило, это ликвид. Они берутся на учет, когда есть перспектива использования во время выполнения боевых задач, — отметил представитель Валерий Шершень.

По его словам, уникальность трофейных танков заключается в том, что они "танки-невидимки", поскольку их якобы нельзя увидеть в тепловизор.

Тепловизоры их не видят. Очень уникальны танки. И они теперь располагают ВСУ, — уточнил Шершень.

Количество российских танков постоянно уменьшается

Что важно понимать, страна-агрессорка вступала в войну с 2987 танками.

Согласно данным издания, за почти 23 месяца упорных боев солдаты РФ потеряли по меньшей мере 2 619 танков, что подтверждают независимые аналитики.

1725 уничтоженных, 145 поврежденных, 205 заброшенных и 544 захваченных Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 и Т-90, - пишет СМИ.

Однако, как известно, Генштаб ВСУ по состоянию на утро 14 января заявляет о 6075 уничтоженных танках врага.

По словам журналистов, если бы у армии РФ не было вариантов замены военных потерь, то она имела бы сейчас только 368 танков, а это мизерное количество, учитывая, что запасы ВСУ могут насчитывать около тысячи единиц техники.

"Уралвагонзавод" на юге России производит новые Т-90М. Еще 4 других предприятия ремонтируют и модернизируют старые танки, десятками лет находящиеся на складах.

Официальная Москва уверяет, что солдаты РФ получили 1500 новых и модернизированных танков благодаря активным промышленным усилиям. Однако журналисты призывают не доверять этим громким заявлениям.

В России может быть менее 2400 рабочих танков. Гораздо меньше, пишет Forbes.

Что интересно, французская разведывательная группа ARI уверяет, что российская промышленность производит всего-навсего 390 танков в год.

Это означает, что за прошедшие два года она могла построить или отремонтировать всего 780 танков.

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