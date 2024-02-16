ВСУ получили два уникальных трофейных российских танка Т-90М

Спикер Сил обороны Валерий Шершень сообщил, что речь идет о так называемых "танках-невидимках", которые практически не заметны в тепловизорах.
ВСУ получили два трофейных Т-90М
Бойцы Вооруженных сил Украины захватили два уникальных российских танка Т-90М "Прорыв" образца 2022 года. Теперь трофейная техника поставлена на вооружение сил обороны и будет использована в бою против российских войск.
Авторы публикации со ссылкой на Командование Сил логистики ВСУ пишут, что когда трофейные танки ставят на учет, это означает, что они либо полностью исправны, либо нуждаются в определенном ремонте.
По его словам, уникальность трофейных танков заключается в том, что они "танки-невидимки", поскольку их якобы нельзя увидеть в тепловизор.
Количество российских танков постоянно уменьшается
Что важно понимать, страна-агрессорка вступала в войну с 2987 танками.
Согласно данным издания, за почти 23 месяца упорных боев солдаты РФ потеряли по меньшей мере 2 619 танков, что подтверждают независимые аналитики.
Однако, как известно, Генштаб ВСУ по состоянию на утро 14 января заявляет о 6075 уничтоженных танках врага.
По словам журналистов, если бы у армии РФ не было вариантов замены военных потерь, то она имела бы сейчас только 368 танков, а это мизерное количество, учитывая, что запасы ВСУ могут насчитывать около тысячи единиц техники.
"Уралвагонзавод" на юге России производит новые Т-90М. Еще 4 других предприятия ремонтируют и модернизируют старые танки, десятками лет находящиеся на складах.
Официальная Москва уверяет, что солдаты РФ получили 1500 новых и модернизированных танков благодаря активным промышленным усилиям. Однако журналисты призывают не доверять этим громким заявлениям.
Что интересно, французская разведывательная группа ARI уверяет, что российская промышленность производит всего-навсего 390 танков в год.
Это означает, что за прошедшие два года она могла построить или отремонтировать всего 780 танков.
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