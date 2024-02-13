Сколько еще танков осталось у России — данные аналитиков

У армии РФ по состоянию на февраль 2024 года есть 1750 основных боевых танков: от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 находятся на хранении.
У России хватит танков еще не 3 года войны с Украиной
Как сообщает Международный институт стратегических исследований, за два года войны с Украиной армия РФ потеряла более 3000 танков.
Что важно понимать, Генштаб ВСУ заявляет о 6 424 уничтоженных вражеских танках по состоянию на утро 13 февраля 2024 года.
По словам аналитиков, у страны-агрессорки достаточно бронетехники низшего качества на складах для замены, а это значит, что РФ сможет выдержать еще 3 года тяжелых потерь.
Кроме того, указано, что Россия смогла обменять качество на количество, выводя тысячи старых танков из состава со скоростью, иногда достигавшей 90 танков в месяц.
Западные эксперты обращают внимание на то, что Вооруженные силы Украины также потеряли немало техники, однако международные партнеры Киева поддерживают запасы ВСУ, одновременно повышая их качество.
Потери армии РФ по состоянию на 13 февраля 2024 года:
личного состава – около 397 080 (+1 090) человек,
танков − 6 424 (+8) ед,
боевых бронированных машин – 12 004 (+27) ед,
артиллерийских систем - 9 500 (+19) ед,
РСЗО − 981 (+0) ед,
средств ПВО − 667 (+1) ед,
самолетов − 332 (+0) ед,
вертолетов − 325 (+0) ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня - 7 332 (+30) ед,
крылатых ракет − 1 882 (+0) ед,
кораблей/катеров − 24 (+0) ед,
подлодок − 1 (+0) ед,
автомобильной техники и автоцистерн − 12 623 (+24) ед,
специальной техники – 1 518 (+4) ед.
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