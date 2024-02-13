Сколько еще танков осталось у России — данные аналитиков

У армии РФ по состоянию на февраль 2024 года есть 1750 основных боевых танков: от устаревших Т-55 до современных Т-80 и Т-90. Еще 4000 находятся на хранении.

У России хватит танков еще не 3 года войны с Украиной

Как сообщает Международный институт стратегических исследований, за два года войны с Украиной армия РФ потеряла более 3000 танков.

Что важно понимать, Генштаб ВСУ заявляет о 6 424 уничтоженных вражеских танках по состоянию на утро 13 февраля 2024 года.

По словам аналитиков, у страны-агрессорки достаточно бронетехники низшего качества на складах для замены, а это значит, что РФ сможет выдержать еще 3 года тяжелых потерь.

Кроме того, указано, что Россия смогла обменять качество на количество, выводя тысячи старых танков из состава со скоростью, иногда достигавшей 90 танков в месяц.

Западные эксперты обращают внимание на то, что Вооруженные силы Украины также потеряли немало техники, однако международные партнеры Киева поддерживают запасы ВСУ, одновременно повышая их качество.

Имеющиеся в России запасы означают, что Россия потенциально может выдержать еще около трех лет тяжелых потерь и пополнять запасы танков, даже если они будут ниже технического уровня, независимо от способности производить новую технику, - сказано в отчете. Поделиться

Потери армии РФ по состоянию на 13 февраля 2024 года: