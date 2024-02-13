Cкільки ще танків залишилося у Росії — дані аналітиків

Армія РФ станом на лютий 2024 року має 1 750 основних бойових танків: від застарілих Т-55 до сучасних Т-80 і Т-90. Ще 4 000 знаходяться на зберіганні.

Росія має танків ще не 3 роки війни з Україною

Як повідомляє Міжнародний інститут стратегічних досліджень, протягом двох років війни з Україною армія РФ втратила понад 3000 танків.

Що важливо розуміти, Генштаб ЗСУ заявляє про 6 424 знищених ворожих танків станом на ранок 13 лютого 2024 року.

За словами аналітиків, країна-агресорка має достатньо бронетехніки нижчої якості на складах для заміни, а це означає, що РФ зможе витримати ще 3 роки важких втрат.

Окрім того, наголошується, що Росія змогла обміняти якість на кількість, виводячи тисячі старих танків зі складу зі швидкістю, яка іноді сягала 90 танків на місяць.

Західні експерти звертають увагу на те, що Збройні сили України також втратили чимало техніки, однак міжнародні партнери Києва підтримують запаси ЗСУ, одночасно підвищуючи їхню якість.

Наявні в Росії запаси означають, що Росія потенційно може витримати ще близько трьох років важких втрат і поповнювати запаси танків, навіть якщо вони будуть нижчого технічного рівня, незалежно від її здатності виробляти нову техніку, — йдеться в звіті. Поширити

Втрати армії РФ станом на 13 лютого 2024 року: