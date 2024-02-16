ЗСУ отримали два унікальні трофейні російські танки Т-90М

Спікер Сил оборони Валерій Шершень повідомив, що йдеться про так звані "танки-невидимки", які практично не помітні в тепловізорах.

ЗСУ отримали два трофейні Т-90М

Бійці Збройних сил України захопили два унікальні російські танки Т-90М "Прорив" зразка 2022 року. Тепер трофейна техніка поставлена на озброєння Сил оборони і буде використана в бою проти російських військ.

Автори публікації з посиланням на Командування Сил логістики ЗСУ пишуть, що коли трофейні танки ставлять на облік, то це означає, що вони або повністю справні, або потребують певного ремонту.

Як правило, це ліквід. Вони беруться на облік, коли є перспектива використання під час виконання бойових завдань, — зазначив речник Валерій Шершень. Поширити

За його словами, унікальність трофейних танків полягає в тому, що вони є "танками-невидимками", оскільки їх нібито не можна побачити в тепловізор.

Тепловізори їх не бачать. Дуже унікальні танки. І вони тепер у розпорядженні ЗСУ, — уточнив Шершень. Поширити

Кількість російських танків невпинно зменшується

Що важливо розуміти, країна-агресорка вступала у війну з 2 987 танками.

Згідно з даними видання, за майже 23 місяців запеклих боїв солдати РФ втратили щонайменше 2 619 танків, що підтверджують незалежні аналітики.

1725 знищених, 145 пошкоджених, 205 покинутих і 544 захоплених Т-55, Т-62, Т-72, ​​Т-80 і Т-90, — пише ЗМІ. Поширити

Однак, як відомо, Генштаб ЗСУ, станом на ранок 14 січня, заявляє про 6075 знищених танків ворога.

За словами журналістів, якби у армії РФ не було варіантів заміни військових втрат, то вона мала б зараз лише 368 танків, а це мізерна кількість, враховуючи те, що запаси ЗСУ можуть налічувати близько тисячі одиниць техніки.

"Уралвагонзавод" на півдні Росії виробляє нові Т-90М. Ще 4 інші підприємства ремонтують і модернізують старі танки, що десятками років перебувають на складах.

Офіційна Москва запевняє, що солдати РФ отримали 1500 нових і модернізованих танків завдяки активним промисловим зусиллям. Однак журналісти закликають не довіряти цим гучним заявам.

У Росії може бути менш ніж 2400 робочих танків. Набагато менше, — пише Forbes. Поширити

Що цікаво, французька розвідувальна група ARI запевняє, що російська промисловість виробляє всього-на-всього 390 танків на рік.

Це означає, що протягом минулих двох років вона могла побудувати або відремонтувати всього 780 танків.