ЗСУ знищили понад тисячу російських окупантів та 11 танків — Генштаб
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ знищили понад тисячу російських окупантів та 11 танків — Генштаб

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 401 350 військових.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1050 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків - 6476 (+11) од.;

  • бойових броньованих машин - 12 145 (+16) од.;

  • артилерійських систем - 9669 (+28) од.;

  • РСЗВ - 984 од.;

  • засоби ППО - 671 од.;

  • літаків - 332 од.;

  • вертольотів - 325 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7413 (+5) од.;

  • крилаті ракети - 1896 (+1) од.;

  • кораблі/катери - 25 од.;

  • підводні човни - 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн - 12 734 (+18) од.;

  • спеціальна техніка - 1533 (+5) од.

Фото — facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку нашими захисниками відбито 3 атаки ворога біля Синьківки Харківської області.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 17 атак противника в районах населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське Донецької області та Білогорівка Луганської області.

На Бахмутському напрямку Силами оборони відбито 13 атак окупантів поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 38 атак ворога в районі Ласточкиного, Авдіївки, західніше Бердичів та ще 5 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога неподалік Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 12 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку наступальних (штурмових) дій противника не відмічено.

На Запорізькому напрямку ворог 3 рази безуспішно намагався атакувати позиції наших військ південно-східніше Малої Токмачки, – зазначає Генштаб.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупаційних військ.

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