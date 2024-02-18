Вранці 18 лютого офіційно стало відомо, що Збройні сили України на Запорізькому напрямку змогли розгромити новий наступ росіян – ворог був змушений відійти на попередні позиції.

Наступ росіян на Запоріжжі знову провалився

Про це розповідає пресслужба Оперативного командування "Захід".

Як повідомляють бійці ЗСУ, їм вдалося знищити 18 одиниць техніки, зокрема йдеться про 3 танки).

Окрім того, було ліквідовано близько 70 російських загарбників, ще 80 солдатів РФ поранені.

ОК “Захід” офіційно підтверджує, що після наступу російські загарбники відійшли на попередні позиції.

Розпіарений наступ імені "Цезаря Кунікова" на Запорізькому напрямку розбився, як і одноіменний ВДК. В наступі було задіяно 30 одиниць техніки та досить великий особовий склад противника, — йдеться в офіційній заяві українських воїнів. Поширити

Також бійці ЗСУ опублікували відео своїх успішних дій.

Що відомо про ситуацію на фронті 17-18 лютого

Протягом минулої доби відбулося 82 бойових зіткнення.

Армія РФ завдала 13 ракетних та 104 авіаційних ударів, здійснила 169 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Бійці ЗСУ атакували 14 районів зосередження особового складу та 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділами ракетних військ завдано ударів по 1 району зосередження особового складу, 2 пунктах управління, 4 артилерійських засобах, 4 складах боєприпасів та 1 станції радіоелектронної боротьби противника.

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