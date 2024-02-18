На думку американських аналітиків, українські захисники були змушені покинути Авдіївку Донецької області через те, що армія РФ змогла тимчасово встановити обмежену та локальну перевагу в повітрі та надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні захоплення населеного пункту. Цілком можливо, це вперше російським силам вдалася така операція в Україні.
Захоплення Авдіївки. Відомі нові подробиці боїв за місто
Команда ISW звертає увагу на те, що протягом усього минулого року солдати РФ поступово збільшили використання плануючих бомб.
Однак їх масоване застосування вперше відбулося лише в Авдіївці з метою забезпечення підтримки з повітря для піхоти.
Згідно з останніми даними, лише протягом 17 лютого армія РФ випустила 60 плануючих бомб КАБ по позиціях бійців ЗСУ у місті.
Ще один український захисник стверджує, що російські окупанти випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.
Проблеми з західною допомогою для ЗСУ обмежують їхню здатність до захисту цивільних
Американський інститут вивчення війни попереджає, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони.
Це може розв’язати руки армії РФ по всій лінії фронту.
Окрім того, наголошується, що російська перевага в повітрі дасть можливість солдатам РФ більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту.
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