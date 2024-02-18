У США назвали ще одну причину виходу ЗСУ з Авдіївки
Категорія
Україна
Дата публікації

У США назвали ще одну причину виходу ЗСУ з Авдіївки

ЗСУ
Джерело:  ISW

На думку американських аналітиків, українські захисники були змушені покинути Авдіївку Донецької області через те, що армія РФ змогла тимчасово встановити обмежену та локальну перевагу в повітрі та надати наземним військам окупантів безпосередню підтримку з повітря в останні дні захоплення населеного пункту. Цілком можливо, це вперше російським силам вдалася така операція в Україні.

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Команда ISW звертає увагу на те, що протягом усього минулого року солдати РФ поступово збільшили використання плануючих бомб.

Однак їх масоване застосування вперше відбулося лише в Авдіївці з метою забезпечення підтримки з повітря для піхоти.

Карта боїв за Авдіївку
Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/

Здатність Росії завдавати ці масові удари протягом кількох днів на найактивнішій ділянці лінії фронту свідчить про те, що українські сили не змогли відмовити їм у доступі до повітряного простору навколо Авдіївки, і російські сили, ймовірно, використали цю тимчасову локалізовану перевагу в повітрі щоб полегшити захоплення значної частини міста.

Згідно з останніми даними, лише протягом 17 лютого армія РФ випустила 60 плануючих бомб КАБ по позиціях бійців ЗСУ у місті.

Ще один український захисник стверджує, що російські окупанти випустили до 500 плануючих бомб по Авдіївці за останні дні.

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Американський інститут вивчення війни попереджає, що затримки західної безпекової допомоги можуть призвести до подальших значних обмежень для української протиповітряної оборони.

Це може розв’язати руки армії РФ по всій лінії фронту.

Обмежена кількість систем протиповітряної оборони, скорочення запасів ракет протиповітряної оборони та постійні російські ракетні та безпілотні удари по тилових містах, ймовірно, змусять Україну зробити важкий вибір щодо того, які ділянки лінії фронту отримають прикриття ППО.

Окрім того, наголошується, що російська перевага в повітрі дасть можливість солдатам РФ більш агресивно просуватися вздовж лінії фронту.

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