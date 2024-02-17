Що відомо про реалізацію ЗСУ ключового завдання в Авдіївці

Лиховій підкреслив, що з 1 січня поточного року в зоні відповідальності ОСУВ “Таврія”, куди також входить Авдіївський напрямок, втрати окупаційної російської армії склали більше 20,5 тис військових.

Лиховій також зазначив, що в процесі відведення підрозділів українських військових з міста не допущено масових втрат Сил оборони.

Втрати росіян на Авдіївському напрямку колосальні. Ми з колегами порахували, підняли наші архівні записи з початку року. Вони стосуються не тільки Авдіївського напрямку, вони стосуються загальних втрат ворога на всьому операційному просторі оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія", це від Авдіївки і аж до того, де починається ОСУВ "Одеса" на Дніпропетровщині. Але левова частка цих цифр припадає саме на Авдіївський напрямок, - зазначив Лиховій. Поширити

Загальні втрати ворога з 1 січня до 16 лютого включно становлять 20 тис 607 осіб, 201 танк і 492 бойові бронемашини

Авдіївка виконала свою місію зі знищення резервів окупаційної армії РФ.

Що відомо про ймовірні втрати ЗСУ

Лиховій підтвердив, що на станом на кінець дня, 17 січня, всі підрозділи Сил оборони, які перебували під загрозою блокування в Авдіївці, виведені на більш вигідні оборонні позиції і продовжують виконувати бойові завдання.

Речник підкреслив, що оточення українських військових не було допущено.

Водночас Лиховій не зміг назвати кількість загиблих і взятих росіянами в полон у ході операції виходу з Авдіївки.

Він зазначив, що ці дані ще слід верифікувати і деякі з тих, хто вважається взятим у полон, можуть вийти на зв’язок за кілька днів, оскільки "вночі були певні проблеми з засобами зв’язку".