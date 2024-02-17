Бійці 3-ої ОШБр відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки на Донеччині, попередньо завдавши російським окупантам численних втрат.
Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки
У бригаді зазначають, що попри перевагу у кількості живої сили, авіації та артилерії і бронетехніки, дронів, і за умов скидання до сотні КАБ щодня на позиції ЗСУ, російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат:
понад 1500 загиблих;
понад 3500 поранених;
понад 20 одиниць бронетехніки.
Зазначається, що бійці Третьої штурмової до самого моменту відведення не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій.
За словами спікера 3-ої ОШБр Олександра Бородіна у коментарі журналістам видання LIGA.net, станом на вечір суботи, 17 лютого, триває виведення українських підрозділів з Авдіївки.
Він зазначив, що в районі Авдіївки діє потужне і численне угруповання російських окупантів.
Чи залишаються в Авдіївці українські військові
За інформацією партизанського руху АТЕШ, після відходу підрозділів Сил оборони з Авдіївки у місті продовжують діяти ДРГ.
Українські партизани, які залишаються у місті, зазначають, що у російських окупантів навіть близько не має ніякого святкового настрою з приводу захоплення Авдіївки, оскільки наразі їм не дають спокою українські ДРГ.
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