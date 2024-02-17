Бійці Третьої штурмової назвали свіжі втрати армії РФ в Авдіївці
Категорія
Україна
Дата публікації

Бійці Третьої штурмової назвали свіжі втрати армії РФ в Авдіївці

Військові ЗСУ
Джерело:  online.ua

Бійці 3-ої ОШБр відійшли на підготовлені позиції на околицях Авдіївки на Донеччині, попередньо завдавши російським окупантам численних втрат. 

Що відомо про ситуацію в районі Авдіївки

У бригаді зазначають, що попри перевагу у кількості живої сили, авіації та артилерії і бронетехніки, дронів, і за умов скидання до сотні КАБ щодня на позиції ЗСУ, російські окупанти продовжують зазнавати шалених втрат:

  • понад 1500 загиблих;

  • понад 3500 поранених;

  • понад 20 одиниць бронетехніки.

Зазначається, що бійці Третьої штурмової до самого моменту відведення не дозволяли російським окупантам здійснити повне оточення позицій.

Бригада відійшла на підготовлені позиції в околицях Авдіївки і вирівняла лінію фронту. Поки росіяни не зменшують наступальних обертів. Продовжуємо тримати оборону на Авдіївському напрямку, - зазначають бійці Третьої ОШБр.

За словами спікера 3-ої ОШБр Олександра Бородіна у коментарі журналістам видання LIGA.net, станом на вечір суботи, 17 лютого, триває виведення українських підрозділів з Авдіївки.

Це складна операція. Тому що такі операції часто складніші, ніж штурмові. Вони повинні бути синхронними і злагодженими, потрібна чітка комунікація з різними підрозділами. Але поки все проходить успішно. Чому це так складно - тому що важливо, що ми задали ворогові ту лінію фронту, яку вважаємо за потрібну. Відповідно, зараз її утримуємо, - пояснює Бородін.

Він зазначив, що в районі Авдіївки діє потужне і численне угруповання російських окупантів.

Чи залишаються в Авдіївці українські військові

За інформацією партизанського руху АТЕШ, після відходу підрозділів Сил оборони з Авдіївки у місті продовжують діяти ДРГ.

Українські партизани, які залишаються у місті, зазначають, що у російських окупантів навіть близько не має ніякого святкового настрою з приводу захоплення Авдіївки, оскільки наразі їм не дають спокою українські ДРГ.

Малими групами у формі противника проводять диверсії на позиціях росіян і завдають їм значних втрат. За останні кілька годин провели кілька таких рейдів і знищили до десяти осіб особового складу, - зазначають у АТЕШ.

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