Бойцы 3-й ОШБр отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки Донецкой области, предварительно нанеся российским оккупантам многочисленные потери.
Что известно о ситуации в районе Авдеевки
В бригаде отмечают, что несмотря на преимущество в количестве живой силы, авиации и артиллерии и бронетехники, дронов, и при условии сброса до сотни КАБ ежедневно на позиции ВСУ, российские оккупанты продолжают нести бешеные потери:
свыше 1500 погибших;
более 3500 раненых;
свыше 20 единиц бронетехники.
Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой до момента отвода не позволяли российским оккупантам осуществить полное окружение позиций.
По словам спикера 3-й ОШБр Александра Бородина в комментарии журналистам издания LIGA.net, по состоянию на вечер субботы, 17 февраля, продолжается вывод украинских подразделений из Авдеевки.
Он отметил, что в районе Авдеевки действует мощная и многочисленная группировка российских оккупантов.
Остаются ли в Авдеевке украинские военные
По информации партизанского движения АТЕШ, после ухода подразделений Сил обороны из Авдеевки в городе продолжают действовать ДРГ.
Остающиеся в городе украинские партизаны отмечают, что у российских оккупантов даже близко не имеет никакого праздничного настроения по поводу захвата Авдеевки, поскольку пока им не дают покоя украинские ДРГ.
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