Бойцы 3-й ОШБр отошли на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки Донецкой области, предварительно нанеся российским оккупантам многочисленные потери.

Что известно о ситуации в районе Авдеевки

В бригаде отмечают, что несмотря на преимущество в количестве живой силы, авиации и артиллерии и бронетехники, дронов, и при условии сброса до сотни КАБ ежедневно на позиции ВСУ, российские оккупанты продолжают нести бешеные потери:

свыше 1500 погибших;

более 3500 раненых;

свыше 20 единиц бронетехники.

Отмечается, что бойцы Третьей штурмовой до момента отвода не позволяли российским оккупантам осуществить полное окружение позиций.

Бригада отошла на подготовленные позиции в окрестностях Авдеевки и выровняла линию фронта. Пока россияне не сбавляют наступательных оборотов. Продолжаем держать оборону на Авдеевском направлении, – отмечают бойцы Третьей ОШБр. Поделиться

По словам спикера 3-й ОШБр Александра Бородина в комментарии журналистам издания LIGA.net, по состоянию на вечер субботы, 17 февраля, продолжается вывод украинских подразделений из Авдеевки.

Это сложная операция. Потому что такие операции часто более сложны, чем штурмовые. Они должны быть синхронными и слаженными, требуется четкая коммуникация с разными подразделениями. Но пока все проходит удачно. Почему это так сложно – потому что важно, что мы задали врагу ту линию фронта, которую считаем нужной. Соответственно, сейчас ее удерживаем, – объясняет Бородин. Поделиться

Он отметил, что в районе Авдеевки действует мощная и многочисленная группировка российских оккупантов.

Остаются ли в Авдеевке украинские военные

По информации партизанского движения АТЕШ, после ухода подразделений Сил обороны из Авдеевки в городе продолжают действовать ДРГ.

Остающиеся в городе украинские партизаны отмечают, что у российских оккупантов даже близко не имеет никакого праздничного настроения по поводу захвата Авдеевки, поскольку пока им не дают покоя украинские ДРГ.