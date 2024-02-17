Что известно о реализации ВСУ ключевой задачи в Авдеевке

Лиховой подчеркнул, что с 1 января текущего года в зоне ответственности ОВСУ "Таврия", куда также входит Авдеевское направление, потери оккупационной российской армии составили более 20,5 тыс. военных.

Лиховой также отметил, что в процессе отвода подразделений украинских военных из города не допущены массовые потери Сил обороны.

Потери россиян на Авдеевском направлении колоссальны. Мы с коллегами сочли, подняли наши архивные записи с начала года. Они касаются не только Авдеевского направления, они касаются общих потерь врага на всем операционном пространстве оперативно-стратегической группировки войск "Таврия", это от Авдеевки и до того, где начинается ОСУВ "Одесса" на Днепропетровщине. Но львиная доля этих цифр приходится именно на Авдеевское направление, – отметил Лиховой. Поделиться

Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 тыс 607 человек, 201 танк и 492 боевых бронемашины.

Авдеевка выполнила свою миссию по уничтожению резервов оккупационной армии РФ.

Что известно о возможных потерях ВСУ

Лиховой подтвердил, что по состоянию на конец дня, 17 января, все находившиеся под угрозой блокирования в Авдеевке подразделения Сил обороны выведены на более выгодные оборонные позиции и продолжают выполнять боевые задачи.

Спикер подчеркнул, что оцепление украинских военных не было допущено.

В то же время Лиховой затруднился назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки.

Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".