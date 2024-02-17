По словам спикера ОСУВ "Таврия" Дмитрия Лиховия, украинские военные выполнили ключевую задачу по уничтожению резервов преступной армии РФ в Авдеевке.
Что известно о реализации ВСУ ключевой задачи в Авдеевке
Лиховой подчеркнул, что с 1 января текущего года в зоне ответственности ОВСУ "Таврия", куда также входит Авдеевское направление, потери оккупационной российской армии составили более 20,5 тыс. военных.
Лиховой также отметил, что в процессе отвода подразделений украинских военных из города не допущены массовые потери Сил обороны.
Общие потери врага с 1 января по 16 февраля включительно составляют 20 тыс 607 человек, 201 танк и 492 боевых бронемашины.
Авдеевка выполнила свою миссию по уничтожению резервов оккупационной армии РФ.
Что известно о возможных потерях ВСУ
Лиховой подтвердил, что по состоянию на конец дня, 17 января, все находившиеся под угрозой блокирования в Авдеевке подразделения Сил обороны выведены на более выгодные оборонные позиции и продолжают выполнять боевые задачи.
Спикер подчеркнул, что оцепление украинских военных не было допущено.
В то же время Лиховой затруднился назвать количество погибших и взятых россиянами в плен в ходе операции выхода из Авдеевки.
Он отметил, что эти данные еще следует верифицировать и некоторые из тех, кто считается взятым в плен, могут выйти на связь через несколько дней, поскольку "ночью были определенные проблемы со средствами связи".
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