По словам президента Владимира Зеленского по результатам разговора с американским лидером Джо Байденом, глава Белого дома признает, что уход ВСУ из Авдеевки в Донецкой области произошел по причине ослабления западной помощи.
Байден признает негативное влияние от уменьшения западного пособия на ситуацию на фронте
Зеленский подчеркнул, что Байден в курсе деталей происходящего на фронте в Украине.
О чем Зеленский говорил с Байденом
Президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине.
Кроме того, по словам президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.
Что известно об уходе ВСУ из Авдеевки
Спикер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона отметил, что критический момент вывода подразделений из Авдеевки уже пройден, однако сама операция продолжается.
Пресофицер 3 отдельной штурмовой бригады подчеркнул, что по состоянию на эту минуту воины заняли новые оборонительные позиции.
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