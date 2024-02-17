По словам президента Владимира Зеленского по результатам разговора с американским лидером Джо Байденом, глава Белого дома признает, что уход ВСУ из Авдеевки в Донецкой области произошел по причине ослабления западной помощи.

Байден признает негативное влияние от уменьшения западного пособия на ситуацию на фронте

Зеленский подчеркнул, что Байден в курсе деталей происходящего на фронте в Украине.

Он признает, что результат ослабления помощи оружием Украине – это то, что вышло с Авдеевкой. Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Мы об этом говорили, и я рад, что мы все равно это понимаем. Но мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим. Владимир Зеленский президент Украины

О чем Зеленский говорил с Байденом

Президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине.

Обсудили текущую ситуацию в поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности, – отмечает глава государства. Поделиться

Кроме того, по словам президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно об уходе ВСУ из Авдеевки

Спикер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона отметил, что критический момент вывода подразделений из Авдеевки уже пройден, однако сама операция продолжается.

Пресофицер 3 отдельной штурмовой бригады подчеркнул, что по состоянию на эту минуту воины заняли новые оборонительные позиции.