Байден признает потерю Авдеевки из-за ослабления западной помощи — Зеленский
Категория
Украина
Дата публикации

Байден признает потерю Авдеевки из-за ослабления западной помощи — Зеленский

Владимир Зеленский
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

По словам президента Владимира Зеленского по результатам разговора с американским лидером Джо Байденом, глава Белого дома признает, что уход ВСУ из Авдеевки в Донецкой области произошел по причине ослабления западной помощи.

Байден признает негативное влияние от уменьшения западного пособия на ситуацию на фронте

Зеленский подчеркнул, что Байден в курсе деталей происходящего на фронте в Украине.

Он признает, что результат ослабления помощи оружием Украине – это то, что вышло с Авдеевкой. Мы хотим сохранить жизнь наших ребят. Мы об этом говорили, и я рад, что мы все равно это понимаем. Но мы все вернем, мы ничего этим убийцам не отдадим.

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

президент Украины

О чем Зеленский говорил с Байденом

Президент Владимир Зеленский побеседовал по телефону с лидером США Джо Байденом. Лидеры двух государств обсудили фронт и ситуацию в американском Конгрессе вокруг помощи Украине.

Обсудили текущую ситуацию в поле боя. Я рад, что могу рассчитывать на полную поддержку американского президента. Верим и в мудрое решение Конгресса США. Поддержка Украины – это поддержка демократии и свободы. Мы должны вместе защитить эти ценности, – отмечает глава государства.

Кроме того, по словам президента, он договорился с Байденом поддерживать контакт в связи с приближением второй годовщины начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Что известно об уходе ВСУ из Авдеевки

Спикер 3-й ОШБр Александр Бородин в эфире телемарафона отметил, что критический момент вывода подразделений из Авдеевки уже пройден, однако сама операция продолжается.

Пресофицер 3 отдельной штурмовой бригады подчеркнул, что по состоянию на эту минуту воины заняли новые оборонительные позиции.

Такие операции еще сложнее, чем штурмовые операции, потому что они максимально слаженны, сейчас ведем оборонительные действия. Враг продолжает работать достаточно активно, но ситуация стала более контролируемой, и продолжение наступления врага почти невозможно, - объясняет Бородин.

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