За словами президента Володимира Зеленського за результатами розмови з американським лідером Джо Байденом, очільник Білого дому визнає, що відхід ЗСУ з Авдіївки на Донеччині стався з причини послаблення західної допомоги.
Байден визнає негативний вплив від зменшення західної допомоги на ситуацію на фронті
Зеленський підкреслив, що Байден в курсі деталей того, що відбувається на фронті в Україні.
Про що Зеленський говорив із Байденом
Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером США Джо Байденом. Лідери двох держав обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі довкола допомоги Україні.
Крім того, за словами президента, він домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Що відомо про відхід ЗСУ з Авдіївки
Речник 3-ої ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону зазначив, що критичний момент виведення підрозділів з Авдіївки вже пройдений, однак сама операція продовжується.
Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади наголосив, що станом на цю хвилину воїни зайняли нові оборонні позиції.
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