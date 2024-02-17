Байден визнає втрату Авдіївки через послаблення західної допомоги — Зеленський
Категорія
Україна
Дата публікації

Байден визнає втрату Авдіївки через послаблення західної допомоги — Зеленський

Володимир Зеленський
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

За словами президента Володимира Зеленського за результатами розмови з американським лідером Джо Байденом, очільник Білого дому визнає, що відхід ЗСУ з Авдіївки на Донеччині стався з причини послаблення західної допомоги. 

Байден визнає негативний вплив від зменшення західної допомоги на ситуацію на фронті

Зеленський підкреслив, що Байден в курсі деталей того, що відбувається на фронті в Україні.

Він визнає, що результат послаблення допомоги зброєю Україні - це те, що вийшло з Авдіївкою. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Ми про це говорили, і я радий, що ми однаково це розуміємо. Але ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо

Володимир Зеленський

Володимир Зеленський

президент України

Про що Зеленський говорив із Байденом

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером США Джо Байденом. Лідери двох держав обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі довкола допомоги Україні.

Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності, - зазначає глава держави.

Крім того, за словами президента, він домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про відхід ЗСУ з Авдіївки

Речник 3-ої ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону зазначив, що критичний момент виведення підрозділів з Авдіївки вже пройдений, однак сама операція продовжується.

Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади наголосив, що станом на цю хвилину воїни зайняли нові оборонні позиції.

Такі операції ще складніші, ніж штурмові операції, тому що вони максимально злагоджені, зараз ведемо оборонні дії. Ворог продовжує працювати досить активно, але ситуація стала більш контрольованою, і наразі продовження наступу ворога майже неможливе, - пояснює Бородін.

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