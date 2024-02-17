За словами президента Володимира Зеленського за результатами розмови з американським лідером Джо Байденом, очільник Білого дому визнає, що відхід ЗСУ з Авдіївки на Донеччині стався з причини послаблення західної допомоги.

Байден визнає негативний вплив від зменшення західної допомоги на ситуацію на фронті

Зеленський підкреслив, що Байден в курсі деталей того, що відбувається на фронті в Україні.

Він визнає, що результат послаблення допомоги зброєю Україні - це те, що вийшло з Авдіївкою. Ми хочемо зберегти життя наших хлопців. Ми про це говорили, і я радий, що ми однаково це розуміємо. Але ми все повернемо, ми нічого цим вбивцям не віддамо Володимир Зеленський президент України

Про що Зеленський говорив із Байденом

Президент Володимир Зеленський поговорив телефоном з лідером США Джо Байденом. Лідери двох держав обговорили фронт та ситуацію в американському Конгресі довкола допомоги Україні.

Обговорили поточну ситуацію на полі бою. Я радий, що можу розраховувати на повну підтримку американського Президента. Віримо й у мудре рішення Конгресу США. Підтримка України - це підтримка демократії та свободи. Ми повинні разом захистити ці цінності, - зазначає глава держави. Поширити

Крім того, за словами президента, він домовився з Байденом підтримувати контакт у звʼязку з наближенням других роковин початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Що відомо про відхід ЗСУ з Авдіївки

Речник 3-ої ОШБр Олександр Бородін в ефірі телемарафону зазначив, що критичний момент виведення підрозділів з Авдіївки вже пройдений, однак сама операція продовжується.

Пресофіцер 3 окремої штурмової бригади наголосив, що станом на цю хвилину воїни зайняли нові оборонні позиції.