По мнению американских аналитиков, украинские защитники были вынуждены покинуть Авдеевку Донецкой области из-за того, что армия РФ смогла временно установить ограниченное и локальное преимущество в воздухе и предоставить наземным войскам окупантов непосредственную поддержку с воздуха в последние дни захвата населенного пункта. Вполне возможно, что это впервые российским силам удалась такая операция в Украине.

Оккупация Авдеевки. Известны новые подробности боев за город

Команда ISW обращает внимание, что в течение всего прошлого года солдаты РФ постепенно увеличили использование планирующих бомб.

Однако их массированное применение впервые произошло только в Авдеевке с целью обеспечения поддержки пехоты с воздуха.

Фото: facebook.com/InstitutefortheStudyofWar/

Способность России наносить эти массовые удары в течение нескольких дней на самом активном участке линии фронта свидетельствует о том, что украинские силы не смогли ограничить их доступ к воздушному пространству вокруг Авдеевки, и российские силы, вероятно, использовали это временное локализованное преимущество в воздухе, чтобы облегчить захват части города. Поделиться

Согласно последним данным, только в течение 17 февраля армия РФ выпустила 60 планирующих бомб КАБ по позициям бойцов ВСУ в городе.

Еще один украинский защитник утверждает, что российские оккупанты выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.

Проблемы с западной помощью для ВСУ ограничивают их способность защиты гражданских

Американский институт изучения войны предупреждает, что задержки западной помощи безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны.

Это может развязать руки армии РФ по всей линии фронта.

Ограниченное количество систем противовоздушной обороны, сокращение запасов ракет противовоздушной обороны и постоянные российские ракетные и беспилотные удары по тыловым городам, вероятно, заставят Украину сделать трудный выбор по поводу того, какие участки линии фронта получат прикрытие ПВО. Поделиться

Кроме того, указано, что российское преимущество в воздухе позволит солдатам РФ более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.