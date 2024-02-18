По мнению американских аналитиков, украинские защитники были вынуждены покинуть Авдеевку Донецкой области из-за того, что армия РФ смогла временно установить ограниченное и локальное преимущество в воздухе и предоставить наземным войскам окупантов непосредственную поддержку с воздуха в последние дни захвата населенного пункта. Вполне возможно, что это впервые российским силам удалась такая операция в Украине.
Оккупация Авдеевки. Известны новые подробности боев за город
Команда ISW обращает внимание, что в течение всего прошлого года солдаты РФ постепенно увеличили использование планирующих бомб.
Однако их массированное применение впервые произошло только в Авдеевке с целью обеспечения поддержки пехоты с воздуха.
Согласно последним данным, только в течение 17 февраля армия РФ выпустила 60 планирующих бомб КАБ по позициям бойцов ВСУ в городе.
Еще один украинский защитник утверждает, что российские оккупанты выпустили до 500 планирующих бомб по Авдеевке за последние дни.
Проблемы с западной помощью для ВСУ ограничивают их способность защиты гражданских
Американский институт изучения войны предупреждает, что задержки западной помощи безопасности могут привести к дальнейшим значительным ограничениям для украинской противовоздушной обороны.
Это может развязать руки армии РФ по всей линии фронта.
Кроме того, указано, что российское преимущество в воздухе позволит солдатам РФ более агрессивно продвигаться вдоль линии фронта.
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