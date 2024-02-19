У ЗСУ оцінили загрозу через атаки армії РФ в районі Роботиного
Категорія
Україна
Дата публікації

У ЗСУ оцінили загрозу через атаки армії РФ в районі Роботиного

Військові ЗСУ
Джерело:  РБК Україна

Наразі злочинна армія РФ розпочала активні бойові дії в районі відвойованого українськими військовими у минулому році Роботинського виступу у Запорізькій області. 

Що відомо про ситуацію в районі Роботиного

За словами речника ОСУВ “Таврія” Дмитра Лиховія, наразі російські військові злочинці хочуть повернути втрачені минулого року у ході контрнаступу ЗСУ позиції в районі Роботиного у Запорізькій області.

Ми бачимо, що угруповання ворога, яке там сконцентрувалося за останні кілька днів або навіть тижнів, - воно за своїми розмірами перевершує в особовому складі те угрупування, яке задіяне на Авдіївському напрямку, - підкреслив Лиховій.

Речник ОСУВ “Таврія” підкреслив, що російські окупанти почали активно штурмувати Роботинський виступ площею 10 на 10 км вже на цих вихідних.

Аналітики порталу DeepState зазначають, що наразі російські окупанти намагаються прорватись у середину самого села та ведуть бої за контроль над опорним пунктом трохи на південь.

Окрім цього зазначається, що підрозділам окупаційної армії РФ ймовірно вдалось продавити оборону ЗСУ на околицях Вербового.

Однак за словами військово-політичного експерта Олександра Коваленка, в районі Роботиного завжди була сконцентрована велика кількість ворожих сил.

Це була група військ "Запоріжжя", зараз вона об'єднана з групою військ "Дніпро". Тому те, що вони спробують повернути території, втрачені влітку 2023 року, безумовно, особливо на куражі від захоплення Авдіївки. Але казати, що це стане великою загрозою для прориву фронту у Запорізькій області, я не можу, - вказує аналітик.

Куди можуть податись російські окупанти після захоплення Авдіївки

У коментарі журналістам 24 каналу Олександр Коваленко зазначив, що захоплення Авдіївки переважно було політичною, а не військовою метою Росії.

Дійсно, вони можуть розглядати Авдіївку як подальший напрямок для просування, як варіант, на Костянтинівку. Але там багато кілометрів на північ. Вони в полі не зможуть просуватися так, як в місті. Це укріпрайон. Рубежі, лінії оборони. Їм не вдасться одразу прорвати лінію оборону і вийти на Костянтинівку, - пояснює аналітик.

Він зазначив, що на тому напрямку, ймовірно будуть точитись  позиційні бої із невеликим просуванням.

Крім того, як зауважив експерт, на захід від Авдіївки знаходяться Покровськ, Селидове та інші населені пункти. Однак там також оборонні рубежі українських захисників.

Допоки окупанти продовжували бойові дії в польових умовах навколо Авдіївки, то не мали якогось результату. Як тільки вони перейшли до міських боїв, в них почав з'являтися результат. Якщо глянемо на ситуацію в польових умовах, то Бердичі, Тоненьке, Степове, Сєверне – вони досі не під контролем окупантів. Все це вказує на те, що в польових умовах для них просування достатньо складне, - зазначає Коваленко.

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