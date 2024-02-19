Злочинна армія РФ почала активно стягувати великі сили у Запорізьку область та в інші райони на окупованому півдні України.
Що відомо про перекидання армією РФ сил у Запорізьку область
Журналісти видання із посиланням на російські та українські джерела повідомляють, що російські окупанти вже сконцентрували на окупованій частині Запорізької області близько 50 тис військових.
Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська
За інформацією речника ОСУВ "Хортиця" Іллі Євлаша в ефірі телемарафону, наразі в районі Куп’янська на Харківщині та Лимана у Донецькій області російські окупанти намагаються проводити активні бойові дії в районі річки Чорний Жеребець, куди перекидають резерви для зайняття оборони поблизу села Терни на Донеччині та для подальшого просування.
Однак, як зазначає Євлаш, українські військові впевнено тримають оборону там і не дають змоги окупантам просунутись вперед.
Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що наразі обстановка у зоні відповідальності східного командування залишається важкою і дуже динамічною, російські окупанти продовжують застосовувати увесь спектр артилерійського та іншого озброєння.
Він підкреслив, що ворог намагається вести активні бойові дії поблизу річки Чорний Жеребець.
Євлаш також припустив, що після тимчасового встановлення контролю над Авдіївкою російські окупанти почнуть перекидати зосереджені там підрозділи на інші напрямки.
Він також додав, що в районі Бахмута ворог веде активні бойові дії поблизу Богданівки, де активно проводить як лобові атаки, так і спроби просунутись з флангів.
Він додав, що в районі Бахмуту також точаться активні бойові дії із використанням артилерії та важкої техніки.
При цьому російські окупанти на цьому напрямку активно використовують авіабомби.
За його словами, в районі Бахмуту російські окупанти втрачають велику кількість дронів.