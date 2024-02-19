Злочинна армія РФ почала активно стягувати великі сили у Запорізьку область та в інші райони на окупованому півдні України.

Що відомо про перекидання армією РФ сил у Запорізьку область

Журналісти видання із посиланням на російські та українські джерела повідомляють, що російські окупанти вже сконцентрували на окупованій частині Запорізької області близько 50 тис військових.

Це відбувається в той момент, коли російські війська намагаються посилити свою перевагу на східному фронті після того, як підняли свій прапор у кількох частинах Авдіївки Донецької області, - зазначається у матеріалі видання. Поширити

Що відомо про ситуацію в районі Куп’янська

За інформацією речника ОСУВ "Хортиця" Іллі Євлаша в ефірі телемарафону, наразі в районі Куп’янська на Харківщині та Лимана у Донецькій області російські окупанти намагаються проводити активні бойові дії в районі річки Чорний Жеребець, куди перекидають резерви для зайняття оборони поблизу села Терни на Донеччині та для подальшого просування.

Однак, як зазначає Євлаш, українські військові впевнено тримають оборону там і не дають змоги окупантам просунутись вперед.

Речник ОСУВ “Хортиця” зазначив, що наразі обстановка у зоні відповідальності східного командування залишається важкою і дуже динамічною, російські окупанти продовжують застосовувати увесь спектр артилерійського та іншого озброєння.

Зокрема, 489 обстрілів здійснив в зоні відповідальності на Лимано-Куп’янському напрямку, використовуючи здебільшого міномети та FPV-дрони. Також 8 разів застосовував авіацію, переважно Су-34 та використовував КАБи. Відбулося 22 бойових зіткнення, в ході яких противник втратив 264 окупанти вбитими та пораненими, а ще також 26 одиниць озброєння та військової техніки. Серед яких 6 танків, 5 бойових броньованих машин, 5 одиниць гармат Д-30 122 мм, 7 автомобілів, три антени зв’язку, 8 укриттів та ще три склади з боєприпасами, - підкреслив Євлаш. Поширити

Він підкреслив, що ворог намагається вести активні бойові дії поблизу річки Чорний Жеребець.

Зараз туди перекидує резерви аби поблизу населеного пункту Терни, так званий Торський виступ, зайняти оборону та вийти на цей бар’єрний рубіж для подальшого розвитку свого наступу. Однак наші оборонці тримають там активно оборону, наносячи противнику максимальних втрат, використовуючи всі наявні сили та засоби, - пояснює речник ОСУВ “Хортиця”. Поширити

Євлаш також припустив, що після тимчасового встановлення контролю над Авдіївкою російські окупанти почнуть перекидати зосереджені там підрозділи на інші напрямки.

Куди саме ми побачимо згодом. Проте на це їм потрібен час, щонайменше від тижня, для того щоб перекинути, перегрупуватися та далі вже кинути ці зібрані резерви в бій, - пояснює речник. Поширити

Він також додав, що в районі Бахмута ворог веде активні бойові дії поблизу Богданівки, де активно проводить як лобові атаки, так і спроби просунутись з флангів.

Однак сьогодні ми побачили фантастичну роботу, що правда не на нашому напрямку, наших повітряних сил, які уразили Су-34 та ще Су-35с. Це дороговартісні, багатоцільові штрумовики і взагалі, така зброя, яка не передбачається, щоб вона втрачалась. Однак день за днем, наші хлопці показують надзвичайно вражаючу роботу. Думаю росіяни це також відчують, що доведеться їм це враховувати під час виконання їхніх завдань, - зазначив Євлаш. Поширити

Він додав, що в районі Бахмуту також точаться активні бойові дії із використанням артилерії та важкої техніки.

При цьому російські окупанти на цьому напрямку активно використовують авіабомби.

Ворог вчинив 512 обстрілів по позиція ЗСУ та 26 ударів завдав дронами-камікадзе по нашим окопам, використовуючи різні види від FPV до "Шахедів". Сім бойових зіткнень відбулося, в ході яких противник втратив вбитими та пораненими 194 окупанти та ще 86 одиниць озброєння та військової техніки, - зазначив Євлаш. Поширити

За його словами, в районі Бахмуту російські окупанти втрачають велику кількість дронів.