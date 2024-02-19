Армія РФ може почати наступ на Горлівському напрямку — прогноз ЗСУ

До боїв на Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися в їхній бік.
ЗС РФ можуть почати наступ під Горлівкою
Після захоплення Авдіївки російські військові можуть перемістити свою військову техніку та війська в напрямку Горлівки з метою стабілізувати фронт і врівноважити обстановку. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.
Згідно з його заявою, Збройні сили залишаються у вищому ступені бойової готовності, оскільки потенційний противник може мобілізувати й розмістити свою військову техніку навпроти них.
ЗСУ готові до наступу окупаційної армії
Він наголосив, що українські збройні сили готувалися до оборони на Горлівському напрямку протягом кількох місяців, усвідомлюючи потенційну загрозу розгортання ворожої техніки в їхньому напрямку.
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