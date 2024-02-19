Армія РФ може почати наступ на Горлівському напрямку — прогноз ЗСУ

До боїв на Горлівському напрямку ЗСУ готувалися не один місяць, розуміючи, що ворожа техніка може розвернутися в їхній бік.

ЗС РФ можуть почати наступ під Горлівкою

Після захоплення Авдіївки російські військові можуть перемістити свою військову техніку та війська в напрямку Горлівки з метою стабілізувати фронт і врівноважити обстановку. Про це заявив військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв.

Ми тримаємо смугу оборони на Горлівському напрямку. Всім відома ситуація, що наші військові відійшли з Авдіївки на вигідніші рубежі, — зазначив військовий. Поширити

Згідно з його заявою, Збройні сили залишаються у вищому ступені бойової готовності, оскільки потенційний противник може мобілізувати й розмістити свою військову техніку навпроти них.

Наш підрозділ наскільки може, дотягується та відпрацьовує дронами по техніці й особовому складу противника. Поки що жодного руху загарбників у наш бік не вбачається. Однак ми перебуваємо в постійній бойовій готовності, тому що техніка, яку підтягнув ворог, може розвернутися та піти на нас у будь-який час, — зазначив військовослужбовець ЗСУ.

ЗСУ готові до наступу окупаційної армії

Він наголосив, що українські збройні сили готувалися до оборони на Горлівському напрямку протягом кількох місяців, усвідомлюючи потенційну загрозу розгортання ворожої техніки в їхньому напрямку.