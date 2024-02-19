Армия РФ может начать наступление на Горловском направлении — прогноз ВСУ

К боям на Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.
ВС РФ могут начать наступление под Горловкой
После захвата Авдеевки, российские военные могут переместить свою военную технику и войска в направлении Горловки с целью стабилизировать фронт и уравновесить обстановку. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.
Согласно его заявлению, Вооруженные силы остаются в высшей степени боевой готовности, поскольку потенциальный противник может мобилизовать и разместить свою военную технику напротив них.
ВСУ готовы к наступлению
Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы готовились к обороне на Горловском направлении в течение нескольких месяцев, осознавая потенциальную угрозу развертывания вражеской техники в их направлении.
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