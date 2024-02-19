Армия РФ может начать наступление на Горловском направлении — прогноз ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ может начать наступление на Горловском направлении — прогноз ВСУ

война
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Источник:  Эспрессо

К боям на Горловском направлении ВСУ готовились не один месяц, понимая, что вражеская техника может развернуться в их сторону.

ВС РФ могут начать наступление под Горловкой

После захвата Авдеевки, российские военные могут переместить свою военную технику и войска в направлении Горловки с целью стабилизировать фронт и уравновесить обстановку. Об этом заявил военнослужащий ВСУ Евгений Иевлев.

Мы держим полосу обороны на Горловском направлении. Всем известна ситуация, что наши военные отошли из Авдеевки на более выгодные рубежи, — отметил военный.

Согласно его заявлению, Вооруженные силы остаются в высшей степени боевой готовности, поскольку потенциальный противник может мобилизовать и разместить свою военную технику напротив них.

Наше подразделение по возможности, дотягивается и отрабатывает дронами по технике и личному составу противника. Пока никакого движения захватчиков в нашу сторону не усматривается. Однако мы находимся в постоянной боевой готовности, потому что подтянувшая враг техника может развернуться и пойти на нас в любое время, — отметил военнослужащий ВСУ.

ВСУ готовы к наступлению

Он подчеркнул, что украинские вооруженные силы готовились к обороне на Горловском направлении в течение нескольких месяцев, осознавая потенциальную угрозу развертывания вражеской техники в их направлении.

Мы готовы. Есть определенный участок, который придется пройти противнику и положить свою технику и личный состав. Если вы посмотрите на карту, то будет логично, что враг после Авдеевки будет потихоньку давить на нашем участке, потому что ему нужно выравнивать линию фронта, — прокомментировал Иевлев.

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