Армия РФ начала наступление сразу на трех направлениях

Как отмечают американские аналитики, российские захватчики начали наступательные операции на нескольких участках фронта на фоне проблем с западной помощью для Украины.

Россияне пытаются воспользоваться моментом слабости ВСУ на поле боя

Команда американского Института изучения войны пришла к выводу, что по состоянию на 19 февраля армия РФ проводит не менее 3 наступательных операций:

вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана; в Авдеевке и вокруг нее; вблизи Работино на западе Запорожской области.

По словам экспертов, на решение россиян продвинуться вперед очень повлияла существенная задержка с оказанием западной помощи в сфере безопасности.

Что важно понимать, прежде всего речь идет об артиллерийских боеприпасах и критически важных системах ПВО.

Именно нехватка этого вооружения заставила украинских воинов выйти из Авдеевки.

Критическая нехватка оборудования, предоставленного Западом, и опасения полного прекращения военной помощи со стороны США заставили украинские войска рассредоточить технику по всему фронту, что, вероятно, поощрило российские войска воспользоваться ситуацией. Поделиться

ISW предупреждает Украину о возможных рисках

По словам аналитиков, российские захватчики начали наступление за пределами Авдеевки — вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области за последние 48 часов.

Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что это российское наступление, вполне возможно, будет мешать бойцам ВСУ подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.