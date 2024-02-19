Армия РФ начала наступление сразу на трех направлениях

Как отмечают американские аналитики, российские захватчики начали наступательные операции на нескольких участках фронта на фоне проблем с западной помощью для Украины.
Россияне пытаются воспользоваться моментом слабости ВСУ на поле боя
Команда американского Института изучения войны пришла к выводу, что по состоянию на 19 февраля армия РФ проводит не менее 3 наступательных операций:
вдоль границы Харьковской и Луганской областей, в частности, в направлении Купянска и Лимана;
в Авдеевке и вокруг нее;
вблизи Работино на западе Запорожской области.
По словам экспертов, на решение россиян продвинуться вперед очень повлияла существенная задержка с оказанием западной помощи в сфере безопасности.
Что важно понимать, прежде всего речь идет об артиллерийских боеприпасах и критически важных системах ПВО.
Именно нехватка этого вооружения заставила украинских воинов выйти из Авдеевки.
ISW предупреждает Украину о возможных рисках
По словам аналитиков, российские захватчики начали наступление за пределами Авдеевки — вдоль границы Харьковской и Луганской областей с начала января 2024 года и в западной части Запорожской области за последние 48 часов.
Американский Институт изучения войны обращает внимание на то, что это российское наступление, вполне возможно, будет мешать бойцам ВСУ подготовить личный состав и технику для возобновления контрнаступательных операций.
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