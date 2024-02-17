Украина получит 200 млн евро кредита на восстановление ГЭС

Соглашение с Европейским банком реконструкции и развития и Италией – важный шаг к модернизации и развитию украинских гидроэнергетических объектов. За счет кредитных средств будет восстановлено оборудование энергогенерирующих компаний, поврежденное войной.

Украина получит кредит от ЕБРР и правительства Италии

ЕБРР совместно с итальянским правительством предоставит 200 млн евро на восстановление гидроэлектростанций в Украине.

Об этом заявила первый вице-премьер-министр Юлия Свириденко.

В министерстве сообщили, что ЕБРР предоставит 100 млн евро кредита для финансирования восстановления украинских гидроэлектростанций, которые подверглись разрушениям и повреждениям из-за войны.

Заем ЕБРР также был поддержан параллельным льготным ссудой на сумму 100 млн евро от правительства Италии.

Соответствующее кредитное соглашение было подписано 17 февраля между ЕБРР и ЧАО "Укргидроэнерго".

Соглашение с ЕБРР — важный шаг к модернизации и развитию украинских гидроэнергетических объектов. За счет кредитных средств будет восстановлено оборудование энергогенерирующих компаний, которое было повреждено в результате российских ракетных ударов. Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины

Согласно договору, кредитные средства будут направлены на закупку критического оборудования для Днепровской и Среднеднепровской гидроэлектростанций, а также на предоставление экстренной поддержки ликвидности ЧАО "Укргидроэнерго" для обеспечения устойчивости работы компании.

Помощь Украине от Италии

Напомним, в декабре 2023 года правительство Италии приняло постановление, разрешающее стране оказывать военную поддержку Украине до конца 2024 года. Это решение должно было поддержать парламент страны.

Между тем министр иностранных дел Италии Антонио Таяни призвал Европейский Союз к формированию собственной армии, которая играла бы роль в поддержке мира, а также предотвращала конфликты.

Недавно Reuters писало, что Италия надеется использовать председательство в G7, чтобы бросить вызов растущим представлениям о том, что Россия побеждает в Украине.

А 8 февраля 2024 года Палата депутатов Италии дала "зеленый свет" на продление военной помощи Украине.