Официальный Рим намерен использовать свое председательство в "Группе семи", чтобы наконец-то изменить нарратив о том, что Россия побеждает в Украине, и что Запад устал от войны.

Италия займется украинским вопросом во время председательства в G7

Об этом узнало информационное агентство Reuters от своих инсайдеров в итальянских властях.

Как уже упоминалось ранее, Рим будет председательствовать в "Группе семи", в которую также входят США, Япония, Германия, Великобритания, Франция и Канада в течение 2024 года.

По предварительным данным, саммит лидеров "Группы семи" пройдет в июне.

Впервые озвучивая приоритеты Италии, источник сообщил, что основными вопросами повестки дня лидеров будут конфликт на Ближнем Востоке, продовольственная безопасность, изменение климата, развитие в Африке, взаимодействие с Китаем и искусственный интеллект. Как и во время двух последних председательств в G7, война в Украине также будет одним из главных вопросов. Поделиться

“Большая семерка” хочет, чтобы весь мир понял, что поддержка Украины до сих пор остается их приоритетом.

Кроме того, Италия настроена наконец-то опровергнуть фейковый нарратив о том, что Украина, мол, уже проигрывает на поле боя российским оккупантам.

Какие темы еще будет обсуждать G7

По словам главы итальянского правительства Джорджии Мэлони, "Группа семи" также сосредоточится на проблеме опасности, которую представляет собой искусственный интеллект.

Кроме того, сообщается, что официальный Рим посвятит этому вопросу одну сессию на саммите 13-15 июня в Апулии.

Инсайдеры издания утверждают, что лидеры G7 "практически на одной волне" по поводу искусственного интеллекта, и что существует широкий консенсус по большинству основных вопросов, в том числе относительно того, как обращаться с Китаем.