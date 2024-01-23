Італія уже розробила чіткий план щодо України під час головування в G7
Категорія
Політика
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Італія уже розробила чіткий план щодо України під час головування в G7

прапор Італії
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Джерело:  Reuters

Офіційний Рим має намір використати своє головування в "Групі семи", щоб нарешті змінити наратив про те, що Росія перемагає в Україні, і що Захід втомився від війни.

Італія займеться українським питанням під час головування в G7

Про це дізналася інформаційна агенція Reuters від своїх інсайдерів в італійській владі.

Як уже згадувалося раніше, Рим буде головувати у “Групі семи”, куди також входять США, Японія, Німеччина, Велика Британія, Франція і Канада, протягом 2024 року.

За попередніми даними, саміт лідерів "Групи семи" пройде в червні.

Вперше озвучуючи пріоритети Італії, джерело повідомило, що основними питаннями на порядку денному лідерів будуть конфлікт на Близькому Сході, продовольча безпека, зміна клімату, розвиток в Африці, взаємодія з Китаєм і штучний інтелект. Як і під час двох останніх головувань в G7, війна в Україні також буде одним з головних питань.

“Велика сімка” хоче, щоб увесь світ зрозумів, що підтримка України досі залишається їхнім пріоритетом.

Окрім того, Італія налаштована нарешті спростувати фейковий наратив про те, що Україна, мовляв, уже програє на полі бою російським окупантам.

Які теми ще буде обговорювати G7

За словами очільниці італійського уряду Джорджії Мелоні, “Група семи” також зосередиться на проблемі небезпеки, яку становить штучний інтелект.

Окрім того, повідомляється, що офіційний Рим присвятить цьому питанню одну сесію на саміті 13-15 червня в Апулії.

Інсайдери видання стверджують, що лідери G7 "практично на одній хвилі" щодо штучного інтелекту, і що існує широкий консенсус з більшості основних питань, в тому числі щодо того, як поводитися з Китаєм.

За словами джерела, всі сторони сповнені рішучості уникати напруженості у відносинах з Пекіном.

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