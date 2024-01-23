Згідно з даними New York Times, у колах європейських та американських політиків посилюється занепокоєння через нові плани РФ. Як виявилося, Москва має намір домовитися з КНДР про ще масштабніші постачання балістичних ракет.

РФ може отримати ще більше балістичних ракет від КНДР

За словами журналістів, поки команду Путіна взагалі не бентежить той факт, що чимало північнокорейських артилерійських снарядів виявляються несправними.

Російська армія все одно обстрілює ними українські війська, в той час, як ЗСУ відчувають “снарядний голод”.

У ЄС та США занепокоєні тим, що КНДР планує передати РФ ще більше балістичних ракет.

Головна небезпека полягає в тому, що Росія планує використати їх для подолання поставлених Україні західних систем ППО.

Журналістам вдалося дізнатися, що поки Росії передали небагато ракет − ймовірно, менше 50, проте Північна Корея, як і Москва, на цьому не зупиняться.

Що також важливо розуміти, на відміну від снарядів північнокорейські ракети не є застарілими – їхня конструкція є новітньою. Ці ракети є точними.

Навіщо насправді КНДР так активно допомагає РФ

За словами інсайдерів видання у Південній Кореї, російсько-українська війна стала для КНДР так званим випробувальним полігоном.

Північна Корея просто спостерігає за тим, як її новий ракетний арсенал, розроблений для конфлікту з Південною Кореєю і США, протистоїть системам ППО західного зразка.

Посадовці США турбуються, що якщо Північна Корея збільшить свої поставки до РФ, то Україна може бути змушена ще більше витрачати західні ракети ППО. А це матиме руйнівні для неї наслідки, якщо Конгрес не схвалить додаткове військове фінансування. Поширити

Як стверджують журналісти, Штатам буде вкрай складно заблокувати допомогу для РФ від КНДР, адже Північна Корея останнім часом займає більш войовничу позицію.