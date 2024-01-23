Согласно данным New York Times, в кругах европейских и американских политиков усиливается беспокойство из-за новых планов РФ. Как оказалось, Москва намерена договориться с КНДР о более масштабных поставках баллистических ракет.

РФ может получить еще больше баллистических ракет от КНДР

По словам журналистов, пока команду Путина вообще не смущает тот факт, что многие северокорейские артиллерийские снаряды оказываются неисправными.

Российская армия все равно обстреливает ими украинские войска, в то время как ВСУ ощущают "снарядный голод".

В ЕС и США обеспокоены тем, что КНДР планирует передать РФ еще больше баллистических ракет.

Главная опасность заключается в том, что Россия планирует использовать их для преодоления поставленных Украине западных систем ПВО.

Журналистам удалось узнать, что пока России передали немного ракет – вероятно, меньше 50, однако Северная Корея, как и Москва, на этом не остановятся.

Что также важно понимать, в отличие от снарядов северокорейские ракеты не устарели – их конструкция новейшая. Эти ракеты действительно точные.

Зачем на самом деле КНДР так активно помогает РФ

По словам инсайдеров издания в Южной Корее, российско-украинская война стала для КНДР так называемым испытательным полигоном.

Северная Корея просто наблюдает за тем, как новый ракетный арсенал, разработанный для конфликта с Южной Кореей и США, противостоит системам ПВО западного образца.

Чиновники США беспокоятся, что если Северная Корея увеличит свои поставки в РФ, то Украина может быть вынуждена еще больше тратить западные ракеты ПВО. А это повлечет за собой разрушительные для нее последствия, если Конгресс не одобрит дополнительное военное финансирование. Поделиться

Как утверждают журналисты, Штатам будет крайне сложно заблокировать помощь для РФ от КНДР, ведь Северная Корея в последнее время занимает более воинственную позицию.