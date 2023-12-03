Украина и Италия будут совместно развивать возобновляемую энергетику

Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ванией Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.

Украина и Италия подписали меморандум

Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии подписали меморандум о совместном развитии возобновляемой энергии.

Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.

Согласно подписанному документу, министерства будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.

Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ванией Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.

В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в таких сферах интересов:

передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;

обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;

ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;

усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).

Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания

Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, комментируя перспективы, как Украина будет переживать текущий осенне-зимний период.

Это, по его словам, один из самых главных вопросов, который очень волнует граждан.

Но прошлая зима принесла нам как беду, так и опыт. Вместе с энергетиками и коммунальщиками проведены работы по восстановлению работоспособности киевских ТЭЦ, - отметил Попко. Поделиться

Он отметил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры

Были выстроены сооружения физической защиты энергообъектов (впервые в мире), – отметил глава КМВА. Поделиться

Кроме того, были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – впервые в мире.

Наши приоритеты в этом году – физическая защита важных объектов и резервирование сетей, – отметил Попко. Поделиться

В то же время, по его словам, это будет консолидация усилий – противовоздушной обороны, власти, энергетиков и коммунальных служб.