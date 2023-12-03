Украина и Италия будут совместно развивать возобновляемую энергетику

Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ванией Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.
Украина и Италия подписали меморандум
Министерство энергетики Украины и Министерство окружающей среды и энергетической безопасности Италии подписали меморандум о совместном развитии возобновляемой энергии.
Об этом сообщает пресс-служба министерства энергетики.
Согласно подписанному документу, министерства будут сотрудничать в сфере энергетического перехода и возобновляемых источников энергии.
Соответствующий документ был подписан заместителем министра энергетики Светланой Гринчук и вице-министром министерства окружающей среды Италии Ванией Гава в рамках продолжающейся в Дубае Конференции ООН по изменению климата COP28.
В частности, меморандум предусматривает сотрудничество в таких сферах интересов:
передача технологий и развитие потенциала в секторе возобновляемой энергии и энергоэффективности;
обмен лучшими практиками и знаниями в энергетическом переходе и инновационных технологиях в процессе декарбонизации;
ускорение развертывания и использования возобновляемого водорода, экологически чистого биогаза и биометана;
усиление участия общественности и обмен передовым опытом в управлении энергетической системой, включая редакцию Национального энергетического и климатического планов (NECP).
Украина впервые в мире выстроила физическую защиту энергообъектов и резервные схемы питания
Об этом сообщил глава Киевской городской военной администрации Сергей Попко, комментируя перспективы, как Украина будет переживать текущий осенне-зимний период.
Это, по его словам, один из самых главных вопросов, который очень волнует граждан.
Он отметил, что за весну и лето Украина впервые в мире создала физическую защиту для энергетической инфраструктуры
Кроме того, были подготовлены схемы резервного питания и варианты преодоления возможных последствий – впервые в мире.
В то же время, по его словам, это будет консолидация усилий – противовоздушной обороны, власти, энергетиков и коммунальных служб.
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