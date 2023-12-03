Україна та Італія спільно розвиватимуть відновлювану енергетику
Категорія
Економіка
Дата публікації

Україна та Італія спільно розвиватимуть відновлювану енергетику

Міністерство енергетики України
Вітряки

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Україна та Італія підписали меморандум

Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Зокрема меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:

  • передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

  • обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

  • прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

  • посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.

Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.

Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ, - зазначив Попко.

Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі), – зазначив голова КМВА.

Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків – також вперше у світі.

Наші пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж, – зазначив Попко.

Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.

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