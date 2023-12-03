Україна та Італія спільно розвиватимуть відновлювану енергетику

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Україна та Італія підписали меморандум

Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.

Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.

Згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.

Зокрема меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:

передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;

обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;

прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;

посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).

Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення

Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.

Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.

Але минула зима принесла нам, як лихо, так і досвід. Разом з енергетиками й комунальниками проведені роботи для відновлення працездатності київських ТЕЦ, - зазначив Попко. Поширити

Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури

Були вибудувані споруди фізичного захисту енергообʼєктів (вперше у світі), – зазначив голова КМВА. Поширити

Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків – також вперше у світі.

Наші пріоритети цьогоріч – фізичний захист важливих об’єктів і резервування мереж, – зазначив Попко. Поширити

Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.