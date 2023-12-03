Україна та Італія спільно розвиватимуть відновлювану енергетику

Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
Україна та Італія підписали меморандум
Міністерство енергетики України та Міністерство навколишнього середовища та енергетичної безпеки Італії підписали меморандум про спільний розвиток відновлюваної енергетики.
Про це повідомляє пресслужба міністерства енергетики.
Згідно з підписаним документом міністерства співпрацюватимуть у сфері енергетичного переходу і відновлюваних джерел енергії.
Відповідний документ був підписаний заступницею міністра енергетики Світланою Гринчук і віце-міністеркою міністерства навколишнього середовища Італії Ваннією Ґава у межах Конференції ООН зі зміни клімату COP28, що триває у Дубаї.
Зокрема меморандум передбачає співпрацю у таких сферах інтересів:
передача технологій та розбудова потенціалу у секторі відновлюваної енергії та енергоефективності;
обмін найкращими практиками та знаннями в енергетичному переході та інноваційних технологіях у процесі декарбонізації;
прискорення розгортання та використання відновлюваного водню, екологічно чистого біогазу та біометану;
посилення участі громадськості та обмін передовим досвідом в управлінні енергетичною системою, включно з редакцією Національного енергетичного та кліматичного планів (NECP).
Україна вперше у світі вибудувала фізичний захист енергообʼєктів та резервні схеми живлення
Про це повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко, коментуючи перспективи, як Україна переживатиме поточний осінньо-зимовий період.
Це, за його словами, одне з найголовніших питань, яке неабияк хвилює громадян.
Він наголосив, що за весну та літо Україна вперше у світі створила фізичний захист для енергетичної інфраструктури
Крім того, було підготовлено схеми резервного живлення та варіанти подолання можливих наслідків – також вперше у світі.
Водночас, за його словами, це буде консолідація зусиль - протиповітряної оборони, влади, енергетиків та комунальних служб.
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