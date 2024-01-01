Италия начала председательство в Группе послов G7 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Италия начала председательство в Группе послов G7 в Украине

Италия
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Источник:  online.ua

Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год.

Что известно о председательстве Италии в группе G7

Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. В прошлом году группу возглавляла Япония.

Об этом группа послов сообщила в соцсети X.

Посольство Италии в Украине с гордостью берет на себя президентство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. Большое спасибо Посольству Японии в Украине за выдающееся председательство в 2023 году. Мы по-прежнему стремимся тесно сотрудничать с Украиной в содействии реформам и противодействии агрессии России, – говорится в сообщении.

Пакеты военной помощи Украине от Италии

Правительство Италии приняло постановление, позволяющее стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки наших военных усилий в войне против России.

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.

Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.

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