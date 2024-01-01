Италия начала председательство в Группе послов G7 в Украине

Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год.
Что известно о председательстве Италии в группе G7
Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. В прошлом году группу возглавляла Япония.
Об этом группа послов сообщила в соцсети X.
Пакеты военной помощи Украине от Италии
Правительство Италии приняло постановление, позволяющее стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки наших военных усилий в войне против России.
В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.
Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.
Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.
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