Италия начала председательство в Группе послов G7 в Украине

Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год.

Что известно о председательстве Италии в группе G7

Посольство Италии начало председательство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. В прошлом году группу возглавляла Япония.

Об этом группа послов сообщила в соцсети X.

.@italyinukr🇮🇹 proudly assumes #G7 Ambassadors' Ukraine Support Group presidency for 2024. Many thanks to @JPEmbUA🇯🇵 for their outstanding 2023 chairmanship. We remain committed to close cooperation with 🇺🇦 in fostering reforms & addressing Russia's aggression. pic.twitter.com/kwyHeZwIQh — G7AmbReformUA (@G7AmbReformUA) January 1, 2024

Посольство Италии в Украине с гордостью берет на себя президентство в Группе поддержки Украины послов G7 на 2024 год. Большое спасибо Посольству Японии в Украине за выдающееся председательство в 2023 году. Мы по-прежнему стремимся тесно сотрудничать с Украиной в содействии реформам и противодействии агрессии России, – говорится в сообщении. Поделиться

Пакеты военной помощи Украине от Италии

Правительство Италии приняло постановление, позволяющее стране продолжать поставлять в Украину средства, материалы и оборудование до конца 2024 года для поддержки наших военных усилий в войне против России.

В последний раз Италия сообщала, что готовит новый пакет военной помощи для Украины в мае. Эта поставка вооружения должна была стать седьмой по счету.

Недавно министр обороны Италии Гвидо Крозетто заявил, что Италия выразила намерения о передаче Украине восьмого пакета военной помощи.

Теперь страна считает, какое оборудование можно передать Киеву.