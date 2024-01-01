Італія почала головування у Групі послів G7 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Італія почала головування у Групі послів G7 в Україні

Італія
Джерело:  online.ua

Посольство Італії розпочало головування в Групі підтримки України послів G7 на 2024 рік.

Що відомо про головування Італії у Групі G7

Посольство Італії розпочало головування в Групі підтримки України послів G7 на 2024 рік. Минулоріч групу очолювала Японія.

Про це група послів повідомила у соцмережі X.

Посольство Італії в Україні з гордістю бере на себе президентство в Групі підтримки України послів G7 на 2024 рік. Велика подяка Посольству Японії в Україні за видатне головування у 2023 році. Ми як і раніше прагнемо тісно співпрацювати з Україною у сприянні реформам і протидії агресії Росії, – зазначено у дописі.

Пакети військової допомоги Україні від Італії

Уряд Італії прийняв постанову, яка дає змогу країні продовжувати постачати в Україну засоби, матеріали та обладнання до кінця 2024 року для підтримки наших військових зусиль у війні проти Росії.

Востаннє Італія повідомляла, що готує новий пакет військової допомоги для України в травні. Це постачання озброєння мало стати сьомим за рахунком.

Нещодавно міністр оборони Італії Гвідо Крозетто заявив, що Італія висловила наміри про передачу Україні восьмого пакета військової допомоги.

Тепер країна думає, яке обладнання можна передати Києву.

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