За сутки на фронте произошло 80 боевых столкновений — Генштаб

В Украине на фронте в течение суток произошло 80 боевых столкновений. Враг пытается атаковать на Лиманском Авдеевском и Марьинском направлениях.

Что известно о ситуации на фронте

За прошедшие сутки произошло 80 боевых столкновений. Всего враг нанес 3 ракетных и 43 авиационных удара, совершил 102 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, ранены и погибли среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили многоэтажные и частные дома, а также другие объекты гражданской инфраструктуры.

Ночью российские оккупанты атаковали Украину, применив 4 БпЛА типа "Shahed-136/131". Силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены все вражеские БПЛА.

Авиационные удары получили: Ольховатка, Петропавловка, Боровая Харьковской области; Белогоровка Луганской области, Раздолевка, Желанне, Бердичи, Тоненькое, Соловьево, Орловка, Уманское, Семеновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области.

Под артиллерийским огнем оказались более 100 населённых пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Ситуация на фронтах

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении защитниками отбиты 2 атаки в районе Табаевки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 10 атак противника вблизи Белогоровки Луганской области, Тернов и юго-восточнее Выемки Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 8 атак оккупантов неподалеку от Ивановского, Клищиевки, Андреевки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 5 атак врага у Новобахмутовки, Ласточкиного и Первомайского Донецкой области.

На Марьинском направлении защитники продолжают удерживать врага в районах Георгиевки, Победы, Новомихайловки Донецкой области. Здесь захватчики при поддержке авиации 18 раз пытались прорвать оборону наших войск.

На Новопавловском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

В Запорожском направлении враг 10 раз безуспешно пытался атаковать позиции наших войск вблизи Роботиного Запорожской области.

На Херсонском направлении Силы обороны продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 16 безуспешных штурмов.

Потери врага

За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава противника. Также на восточном направлении нашей противовоздушной обороной уничтожены истребитель-бомбардировщик Су-34 и один разведывательный БПЛА "Орлан-10".