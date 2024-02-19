За добу на фронті відбулося 80 бойових зіткнень — Генштаб

В Україні на фронті впродовж доби відбулося 80 бойових зіткнень. Ворог намагається атакувати на Лиманському Авдіївському та Мар'їнському напрямках.

Що відомо про ситуацію на фронті

Протягом минулої доби відбулося 80 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних і 43 авіаційних удари, здійснив 102 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Вночі російські окупанти атакували Україну, застосувавши 4 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ворожі БпЛА.

Авіаційних ударів зазнали: Вільхуватка, Петропавлівка, Борова Харківської області; Білогорівка Луганської області, Роздолівка, Желанне, Бердичі, Тоненьке, Соловйове, Орлівка, Уманське, Семенівка Донецької області; Мала Токмачка Запорізької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на фронтах

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку захисниками відбито 2 атаки в районі Табаївки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 10 атак противника поблизу Білогорівки Луганської області, Тернів та південно-східніше Виїмки Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 8 атак окупантів неподалік Іванівського, Кліщіївки, Андріївки Донецької області.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 5 атак ворога біля Новобахмутівки, Ласточкиного і Первомайського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку оборонці продовжують стримувати ворога у районах Георгіївки, Побєди, Новомихайлівки Донецької області. Тут загарбники, за підтримки авіації, 18 разів намагалися прорвати оборону наших військ.

На Новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Запорізькому напрямку ворог 10 разів безуспішно намагався атакувати позиції наших військ поблизу Роботиного Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 16 безуспішних штурмів.

Втрати ворога

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу противника. Також на східному напрямку нашою протиповітряною обороною знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та один розвідувальний БпЛА "Орлан-10".