ПВО Украины уничтожила все дроны РФ во время ночной атаки
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО Украины уничтожила все дроны РФ во время ночной атаки

Воздушные Силы ВСУ
дрон РФ
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Ночью 19 февраля Российская Федерация снова атаковала территорию Украины дронами-камикадзе.

Ночная атака РФ в Украину 19 февраля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, главной целью врага в течение этой ночи была Харьковская область.

Однако атаку России удалось успешно отразить, уничтожив 4 из 4 российских дронов.

Их РФ запустила из Белгородской области.

Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed, которые противник выпустил в направлении Харьковщины из Белгородской обл. Вместе — к победе! — сказано в заявлении ВС ВСУ.

Атака дронов РФ 19 февраля
Фото: ПС ВСУ

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксирован 81 взрыв из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Под обстрелы попали Хотинская, Николаевская сельская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

На Херсонщине в течение прошлых суток противник произвел 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА.

По городу Херсон враг направил 16 снарядов.

Солдаты РФ попали в жилые кварталы населённых пунктов области; припортовую инфраструктуру в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Кроме того, сообщается, что 18 февраля состоялось 80 боевых привлечений на фронте.

Враг нанес всего 3 ракетных и 43 авиационных ударов, 102 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.

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