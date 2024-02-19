Ночная атака РФ в Украину 19 февраля. Что известно

Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, главной целью врага в течение этой ночи была Харьковская область.

Однако атаку России удалось успешно отразить, уничтожив 4 из 4 российских дронов.

Их РФ запустила из Белгородской области.

Сегодня ночью Силы обороны Украины уничтожили все четыре ударных БпЛА типа Shahed, которые противник выпустил в направлении Харьковщины из Белгородской обл. Вместе — к победе! — сказано в заявлении ВС ВСУ. Поделиться

Фото: ПС ВСУ

Что известно о ситуации в разных регионах Украины

За прошедшие сутки российские захватчики совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.

Зафиксирован 81 взрыв из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Под обстрелы попали Хотинская, Николаевская сельская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.

На Херсонщине в течение прошлых суток противник произвел 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА.

По городу Херсон враг направил 16 снарядов.

Солдаты РФ попали в жилые кварталы населённых пунктов области; припортовую инфраструктуру в Херсоне. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет. Поделиться

Кроме того, сообщается, что 18 февраля состоялось 80 боевых привлечений на фронте.