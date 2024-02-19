Ночью 19 февраля Российская Федерация снова атаковала территорию Украины дронами-камикадзе.
Ночная атака РФ в Украину 19 февраля. Что известно
Как сообщает пресс-служба Воздушных сил ВСУ, главной целью врага в течение этой ночи была Харьковская область.
Однако атаку России удалось успешно отразить, уничтожив 4 из 4 российских дронов.
Их РФ запустила из Белгородской области.
Что известно о ситуации в разных регионах Украины
За прошедшие сутки российские захватчики совершили 12 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Зафиксирован 81 взрыв из минометов, артиллерии, РСЗО и АГС. Под обстрелы попали Хотинская, Николаевская сельская, Белопольская, Великописаревская, Середино-Будская общины.
На Херсонщине в течение прошлых суток противник произвел 21 обстрел, выпустив 88 снарядов, с применением артиллерии, минометов и БпЛА.
По городу Херсон враг направил 16 снарядов.
Кроме того, сообщается, что 18 февраля состоялось 80 боевых привлечений на фронте.
Враг нанес всего 3 ракетных и 43 авиационных ударов, 102 ударов МЛРС по позициям украинских войск и разным населенным пунктам.
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