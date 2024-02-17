Норвегия предоставит Украине медицинское оборудование для ВСУ

Представитель Норвежского агентства оборонных материалов Томас Бек пояснил, что речь идет о высококачественном хирургическом оборудовании, которое используется во многих норвежских больницах и Вооруженных Силах страны.
Норвегия поможет медицинским силам ВСУ
Норвегия отправляет медицинское оборудование и другие материалы для военных.
Об этом 17 февраля объявило норвежское правительство на своем сайте.
Среди переданных: тележки для медицинских инструментов, операционные столы и лампы, отсосы и аварийные сумки с медицинским оборудованием.
Украина также получила хирургические инструменты, в частности, зажимы для артерий, анатомические и хирургические пинцеты, бормашины и раневые крючки.
Представитель Норвежского агентства оборонных материалов Томас Бек пояснил, что речь идет о высококачественном хирургическом оборудовании, которое используется во многих норвежских больницах и вооруженных силах страны.
Также в правительстве Норвегии напомнили, что за последние полгода передали Украине тысячи комплектов полевой одежды, спальных мешков и посуды.
Кроме того, украинские военные медики недавно получили несколько тысяч медицинских инструментов.
Что известно о соглашении про гарантии безопасности между Украиной и Норвегией
По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна уже через несколько недель готова подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Стере в комментарии журналистам издание Nettavisen подчеркнул, что ключевые соглашения о безопасности Украина по вполне понятным причинам будет заключать с ведущими странами G7.
Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту, – отметил премьер-министр Норвегии.
По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.
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