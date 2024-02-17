Норвегия предоставит Украине медицинское оборудование для ВСУ

Представитель Норвежского агентства оборонных материалов Томас Бек пояснил, что речь идет о высококачественном хирургическом оборудовании, которое используется во многих норвежских больницах и Вооруженных Силах страны.

Норвегия поможет медицинским силам ВСУ

Норвегия отправляет медицинское оборудование и другие материалы для военных.

Об этом 17 февраля объявило норвежское правительство на своем сайте.

Это оборудование и медицинские инструменты уже не используются норвежской армией, поэтому решено было передать их Украине, – говорится в сообщении. Поделиться

Среди переданных: тележки для медицинских инструментов, операционные столы и лампы, отсосы и аварийные сумки с медицинским оборудованием.

Украина также получила хирургические инструменты, в частности, зажимы для артерий, анатомические и хирургические пинцеты, бормашины и раневые крючки.

Представитель Норвежского агентства оборонных материалов Томас Бек пояснил, что речь идет о высококачественном хирургическом оборудовании, которое используется во многих норвежских больницах и вооруженных силах страны.

Также в правительстве Норвегии напомнили, что за последние полгода передали Украине тысячи комплектов полевой одежды, спальных мешков и посуды.

Кроме того, украинские военные медики недавно получили несколько тысяч медицинских инструментов.

Что известно о соглашении про гарантии безопасности между Украиной и Норвегией

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна уже через несколько недель готова подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Стере в комментарии журналистам издание Nettavisen подчеркнул, что ключевые соглашения о безопасности Украина по вполне понятным причинам будет заключать с ведущими странами G7.

Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту, – отметил премьер-министр Норвегии.