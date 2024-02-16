По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна уже через несколько недель готова подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.
Что известно о соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Норвегией
Стере в комментарии журналистам издание Nettavisen подчеркнул, что ключевые соглашения о безопасности Украина по вполне понятным причинам будет заключать с ведущими странами G7.
По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.
Что известно о перспективах получения Украиной истребителей Gripen от Швеции
Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО.
В интервью журналистам издания Kyiv Independent Йонсон отметил, что для принятия подобного решения Швеция должна стать полноправным членом НАТО.
Он отметил, что усилия партнеров сосредоточены на передаче Украине американских истребителей F-16.
Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16.
Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонн, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему горючего боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет 30-60 млн долларов, в зависимости от комплектации и условий снабжения
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