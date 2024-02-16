Норвегия назвала сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности с Украиной
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Норвегия назвала сроки подписания соглашения о гарантиях безопасности с Украиной

Флаг Норвегии
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Источник:  online.ua

По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна уже через несколько недель готова подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Что известно о соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Норвегией

Стере в комментарии журналистам издание Nettavisen подчеркнул, что ключевые соглашения о безопасности Украина по вполне понятным причинам будет заключать с ведущими странами G7.

Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту, – отметил премьер-министр Норвегии.

По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.

Что известно о перспективах получения Украиной истребителей Gripen от Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО.

В интервью журналистам издания Kyiv Independent Йонсон отметил, что для принятия подобного решения Швеция должна стать полноправным членом НАТО.

Для того, чтобы мы могли принять решение, мы должны быть полноправными членами НАТО и стать частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими. Украине требуются истребители четвертого и пятого поколения. Если мы так или иначе можем помочь вам, мы открыты к этому, - отметил глава Минобороны Швеции.

Он отметил, что усилия партнеров сосредоточены на передаче Украине американских истребителей F-16.

Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16.

Но если мы можем помочь любым способом, мы также будем рады рассмотреть этот вопрос, - отметил Йонсон.

Saab JAS 39 Gripen – это шведский многоцелевой истребитель четвертого поколения, разработанный в конце 1980-х и принятый на вооружение в 1996 году. Максимальный взлетный вес составляет 16,5 тонн, а количество точек вооружения – 10. Благодаря увеличенному объему горючего боевой радиус действия увеличен до 1300 км. За Gripen закреплено звание экономного истребителя 4+ поколения. Цена одного самолета составляет 30-60 млн долларов, в зависимости от комплектации и условий снабжения

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