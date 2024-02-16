По словам премьер-министра Норвегии Йонаса Гара Стере, его страна уже через несколько недель готова подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины.

Что известно о соглашении о гарантиях безопасности между Украиной и Норвегией

Стере в комментарии журналистам издание Nettavisen подчеркнул, что ключевые соглашения о безопасности Украина по вполне понятным причинам будет заключать с ведущими странами G7.

Но скандинавские страны также будут подписывать соглашения индивидуально в течение определенного периода времени. Цель – заключить соглашение, которое подтвердит поддержку Норвегией независимости Украины и ее права на самозащиту, – отметил премьер-министр Норвегии. Поделиться

По его оценке, для подписания соглашения между Норвегией и Украиной нужно еще несколько недель.

Что известно о перспективах получения Украиной истребителей Gripen от Швеции

Министр обороны Швеции Пол Йонсон подтвердил, что готов рассмотреть возможность передачи Украине истребителей Gripen после того, как его страна вступит в НАТО.

В интервью журналистам издания Kyiv Independent Йонсон отметил, что для принятия подобного решения Швеция должна стать полноправным членом НАТО.

Для того, чтобы мы могли принять решение, мы должны быть полноправными членами НАТО и стать частью статьи 5. Это также решение, которое должно быть принято в сотрудничестве с другими. Украине требуются истребители четвертого и пятого поколения. Если мы так или иначе можем помочь вам, мы открыты к этому, - отметил глава Минобороны Швеции. Поделиться

Он отметил, что усилия партнеров сосредоточены на передаче Украине американских истребителей F-16.

Нидерланды, Дания, Бельгия и Норвегия пообещали передать Украине часть своих F-16.

Но если мы можем помочь любым способом, мы также будем рады рассмотреть этот вопрос, - отметил Йонсон. Поделиться