На сайте президента Владимира Зеленского был опубликован текст соглашения безопасности, который глава государства и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в Берлине.
Что известно о договоре безопасности между Украиной и Германией
Соглашением гарантируется стабильная поддержка Украины со стороны Германии столько, сколько это потребуется, чтобы помочь защитить суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая территориальное море и свободную экономическую зону.
Германия, в частности, обязуется помогать Украине в создании современных и оперативно совместимых Сил обороны.
Обе страны разделяют мнение о необходимости избегания незаконной перенаправки военной продукции, которая будет предоставляться Украине.
Страны обязались усилить сотрудничество в сфере разведывательных данных.
Германия по требованию Украины также будет обеспечивать обучение и тренировку инструкторов украинских правоохранительных ведомств, в частности, подразделений Нацгвардии и Госпогранслужбы.
Вместе с тем, Германия будет изучать пути поощрения и содействия вовлечению своей оборонной промышленности в развитие оборонно-промышленной базы Украины, в том числе путем осуществления немецких промышленных инвестиций и создания соответствующих стимулов для инвестирования.
Германия также обязуется оказывать Украине поддержку в послевоенном обновлении.
Кроме того, Украина и Германия признают необходимость создания международного компенсационного механизма для предоставления компенсации за ущерб, потери или ущерб, нанесенный российской агрессией.
Обе страны подчеркивают жесткую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины.
Что известно о послевоенных гарантиях безопасности
В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов
При таком сценарии Германия обязуется предоставить Украине в скорый срок необходимую помощь в безопасности, в частности, современную военную технику, а также экономическую помощь и наложение экономических и других ограничений на страну-агрессорку.
В то же время, Украина обязуется продолжать реализацию амбициозной программы реформ, а Германия отдана поддержке усилий Украины на пути реформ.
Это ключевое значение в контексте европейских стремлений и стремлений к НАТО.
Срок действия сделки рассчитан на десять лет.
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