У Зеленского показали текст соглашения о гарантиях безопасности с Германией
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У Зеленского показали текст соглашения о гарантиях безопасности с Германией

Офис Президента Украины
Владимир Зеленский и Олаф Шольц
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На сайте президента Владимира Зеленского был опубликован текст соглашения безопасности, который глава государства и канцлер Германии Олаф Шольц подписали в Берлине.

Что известно о договоре безопасности между Украиной и Германией

Соглашением гарантируется стабильная поддержка Украины со стороны Германии столько, сколько это потребуется, чтобы помочь защитить суверенитет и территориальную целостность в пределах международно признанных границ, включая территориальное море и свободную экономическую зону.

Германия, в частности, обязуется помогать Украине в создании современных и оперативно совместимых Сил обороны.

Обе страны разделяют мнение о необходимости избегания незаконной перенаправки военной продукции, которая будет предоставляться Украине.

Участники будут работать вместе над обеспечением устойчивых сил, способных защищать Украину сейчас и сдерживать агрессию в будущем путем продолжения оказания помощи в сфере безопасности и современного военного оборудования в сухопутной, воздушной, морской, космической и киберсферах, предоставляя приоритет противовоздушной обороне, артиллерии, броне боеприпасы и другим ключевым возможностям, а также способствуя повышению уровня оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами, - отмечается в тексте соглашения.

Страны обязались усилить сотрудничество в сфере разведывательных данных.

Германия по требованию Украины также будет обеспечивать обучение и тренировку инструкторов украинских правоохранительных ведомств, в частности, подразделений Нацгвардии и Госпогранслужбы.

Вместе с тем, Германия будет изучать пути поощрения и содействия вовлечению своей оборонной промышленности в развитие оборонно-промышленной базы Украины, в том числе путем осуществления немецких промышленных инвестиций и создания соответствующих стимулов для инвестирования.

Германия также обязуется оказывать Украине поддержку в послевоенном обновлении.

Участники подтверждают, что Российская Федерация должна быть привлечена к ответственности за ущерб, нанесенный на территории Украины. Российские суверенные активы должны оставаться замороженными до тех пор, пока Российская Федерация не заплатит за ущерб, причиненный им Украине, - отмечается в тексте соглашения.

Кроме того, Украина и Германия признают необходимость создания международного компенсационного механизма для предоставления компенсации за ущерб, потери или ущерб, нанесенный российской агрессией.

Обе страны подчеркивают жесткую приверженность привлечению к ответственности лиц, виновных в военных преступлениях и других зверствах, совершенных в связи с агрессивной войной России против Украины.

Что известно о послевоенных гарантиях безопасности

В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников участники проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов

При таком сценарии Германия обязуется предоставить Украине в скорый срок необходимую помощь в безопасности, в частности, современную военную технику, а также экономическую помощь и наложение экономических и других ограничений на страну-агрессорку.

В то же время, Украина обязуется продолжать реализацию амбициозной программы реформ, а Германия отдана поддержке усилий Украины на пути реформ.

Это ключевое значение в контексте европейских стремлений и стремлений к НАТО.

Срок действия сделки рассчитан на десять лет.

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