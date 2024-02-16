Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Что известно о соглашениях о гарантиях безопасности с Германией

Впоследствии о подписании соглашения сообщил Шольц. Германия стала второй страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной — первой это сделала Британия в январе.

Так долго, как потребуется. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российско-агрессорской войны, — заверил он. Поделиться

Соглашение включает дипломатические, экономические и военные меры в случае новой агрессии россиян. Договор подписан на десять лет с возможностью продления.

Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности: дипломатические, экономические и военные — как мы будем помогать Украине. Соглашение является воплощением того, что договорились государства Большой семерки в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому присоединились уже более 20 стран, сказал Шольц на брифинге. Поделиться

Также Германия обязалась помогать в гражданской сфере, в частности разминировании и восстановлении. Украина в обмен на гарантии должна продолжать реформы, которые приведут в ЕС.

Что известно о соглашении

Полный текст соглашения опубликован на сайте президента Украины.

Среди прочего:

В случае предстоящего вооруженного нападения России на Украину по требованию любого из участников Участники проведут консультации в течение 24 часов для определения соответствующих дальнейших шагов.

Германия подтверждает, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями и в соответствии с международным и европейским правом, она предоставит Украине при необходимости скорую и постоянную помощь в сфере безопасности, современную военную технику во всех необходимых сферах, а также экономическую помощь, будет искать согласия в ЕС о наложении на Россию экономических и других расходов, а также консультироваться с Украиной по поводу ее потребностей при осуществлении ею своего права на самооборону, закрепленного в статье 51 Устава ООН.

В целях обеспечения широчайшего и эффективного коллективного ответа на любое будущее вооруженное нападение Германия и Украина могут внести изменения в эти положения, чтобы согласовать их с любым механизмом, который Украина может со временем согласовать с другими международными партнерами, включая участников Совместной декларации от 12 июля 2023г.

Германия будет продолжать и при необходимости расширять свою поддержку в укреплении потенциала личного состава Сил безопасности и обороны Украины, в частности, но не исключительно, в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи. Германия стремится обеспечить индивидуальное и коллективное обучение для украинских военных, включая программы подготовки инструкторов, в том числе из систем вооружений, поставляемых Германией. Учеба также будет способствовать повышению оперативной совместимости с евроатлантическими партнерами. Обучение будет проходить в тесном сотрудничестве с партнерами из ЕС и НАТО и в соответствии с действующим национальным законодательством, законодательством ЕС и международным правом.

Германия также обеспечит по требованию обучение и тренировку для инструкторов правоохранительных органов, таких как Национальная гвардия Украины и Государственная пограничная служба Украины, и продолжит оказывать материальную поддержку партнерским ведомствам в правоохранительной сфере.

Зеленский на брифинге напомнил, что перед полномасштабным вторжением Украина призвала предоставить оружие и внедрить превентивные санкции.

До этого Офис президента сообщил о старте переговоров между лидерами стран. Зеленский и Шольц планировали обсудить дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической и финансовой сфере.