Украина и Дания договорились начать переговоры о подписании соглашения о гарантиях безопасности в рамках вильнюсской декларации.

Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"

По словам Расмуссена, Дания чувствует ответственность "помочь Украине полностью восстановить территориальную целостность, дать отпор вторгшимся на ее территорию российским войскам и стать полноправным членом ЕС".

Конечно, я обсудил это с украинским коллегой Дмитрием Кулебой, и мы согласились, что теперь начнем конкретные переговоры о наших обязательствах по безопасности. И надеюсь, что в скором будущем мы согласуем двустороннее соглашение между Данией и Украиной, — сказал датский министр. Поделиться

Расмуссен отметил, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил "конкретные пути, по которым Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".

Безопасное соглашение между Украиной и Великобританией

Во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения о безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.

Это соглашение о безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.

Соглашение предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.