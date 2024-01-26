Украина и Дания договорились начать переговоры о подписании соглашения о гарантиях безопасности в рамках вильнюсской декларации.
Украина и Дания договорились начать переговоры о "гарантиях безопасности"
По словам Расмуссена, Дания чувствует ответственность "помочь Украине полностью восстановить территориальную целостность, дать отпор вторгшимся на ее территорию российским войскам и стать полноправным членом ЕС".
Расмуссен отметил, что в разговоре с украинским коллегой Дмитрием Кулебой обсудил "конкретные пути, по которым Дания может помочь Украине восстановить контроль над всей ее территорией".
Безопасное соглашение между Украиной и Великобританией
Во время визита главы правительства Британии Риши Сунака в Киев 12 января состоялось подписание двустороннего соглашения о безопасности между Британией и Украиной, которое будет действовать до вступления Украины в НАТО.
Это соглашение о безопасности стало первым среди тех, которые Украина надеется заключить со своими партнерами.
Соглашение предусматривает обмен разведданными, кибербезопасность, медицинскую и военную подготовку и оборонно-промышленное сотрудничество.
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