Україна і Данія домовились почати переговори щодо підписання угоди про гарантії безпеки у межах вільнюської декларації.

Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"

За словами Расмуссена, Данія відчуває відповідальність "допомогти Україні повністю відновити територіальну цілісність, дати відсіч російським військам, що вторглись на її територію, і стати повноправним членом ЄС".

Звісно, я це обговорив з українським колегою Дмитром Кулебою, і ми погодились, що тепер розпочнемо конкретні переговори про наші безпекові зобов’язання. І сподіваюсь, що в недалекому майбутньому ми узгодимо двосторонню угоду між Данією та Україною, — сказав данський міністр. Поширити

Расмуссен зауважив, що в розмові з українським колегою Дмитром Кулебою обговорив "конкретні шляхи, якими Данія може допомогти Україні відновити контроль над усією її територією".

Безпекова угода між Україною та Британією

Під час візиту глави уряду Британії Ріші Сунака до Києва 12 січня відбулося підписання двосторонньої безпекової угоди між Британією та Україною, яка діятиме до вступу України в НАТО.

Ця безпекова угода стала першою серед тих, які Україна сподівається укласти зі своїми партнерами.

Угода передбачає обмін розвідданими, кібербезпеку, медичну та військову підготовку та оборонно-промислову співпрацю.