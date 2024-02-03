Соглашение о гарантиях безопасности между Украиной и Германией может быть подписано в феврале

Между Украиной и Германией может быть подписано соглашение о гарантиях безопасности уже 16 февраля, проект этого документа готов.
Украина и Германия вскоре подпишут соглашение
Согласно сообщению Frankfurter Allgemeine Zeitung, на переговорах о партнерстве в сфере безопасности между Германией и Украиной уже есть проект соглашения.
Об этом сообщает германское агентство DPA.
Целью является подписание межправительственного соглашения во время Мюнхенской конференции по безопасности. Согласно сообщению, подписание запланировано на 16 февраля.
В ответ на запрос DPA спикер правительства отметила, что переговоры между федеральным канцлером Шольцом и президентом Украины Зеленским о безопасности партнерства продолжатся в ближайшее время.
Важно, что канцлер Германии Олаф Шольц намекал на то, что вскоре можно будет объявить о заключении соглашения о "гарантиях безопасности" с Украиной.
Украина и Франция планируют соглашение о гарантиях безопасности
По информации ОП, команды обсудили доработанный проект соглашения и согласовали позиции по отдельным элементам документа.
Наши переговорные команды продемонстрировали ощутимый прогресс и приблизились к финализации двустороннего соглашения, – подчеркнул заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква.
Участники переговоров выразили надежду на возможность подписания соглашения в ближайшее время.
Президент Франции Эмманюэль Макрон ранее объявил о намерениях посетить Украину в феврале по завершению соглашения о "гарантиях безопасности".
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