Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути підписана у лютому
Категорія
Політика
Дата публікації

Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути підписана у лютому

Прапори Німеччини та України
Read in English
Джерело:  DPA

Між Україною та Німеччиною може бути підписано угоду про гарантії безпеки вже 16 лютого, проєкт цього документу готовий.

Україна та Німеччина незабаром підпишуть угоду

Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.

У відповідь на запит DPA речниця уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Важливо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

Україна і Франція планують угоду про гарантії безпеки

За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди, – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".

Більше по темі

Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна та Британія підписали угоду про гарантії безпеки на 10 років — відео
Зеленський і Сунак
Категорія
Політика
Дата публікації
Додати до обраного
Україна й Данія домовились почати переговори про "гарантії безпеки"
Україна й Данія
Категорія
Світ
Дата публікації
Додати до обраного
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП
Офіс Президента України
Україна і Франція наблизилися до фіналізації угоди про гарантії безпеки — ОП

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим