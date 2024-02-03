Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути підписана у лютому

Між Україною та Німеччиною може бути підписано угоду про гарантії безпеки вже 16 лютого, проєкт цього документу готовий.
Україна та Німеччина незабаром підпишуть угоду
Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.
Про це повідомляє німецьке агентство DPA.
Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.
У відповідь на запит DPA речниця уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.
Важливо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.
Україна і Франція планують угоду про гарантії безпеки
За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.
Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди, – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.
Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.
Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".
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