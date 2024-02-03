Угода про гарантії безпеки між Україною та Німеччиною може бути підписана у лютому

Між Україною та Німеччиною може бути підписано угоду про гарантії безпеки вже 16 лютого, проєкт цього документу готовий.

Україна та Німеччина незабаром підпишуть угоду

Згідно з повідомленням Frankfurter Allgemeine Zeitung, на переговорах про партнерство у сфері безпеки між Німеччиною та Україною вже є проєкт угоди.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Метою є підписання міжурядової угоди під час Мюнхенської конференції з безпеки. Згідно з повідомленням, підписання заплановане на 16 лютого.

У відповідь на запит DPA речниця уряду зазначила, що переговори між федеральним канцлером Шольцом і президентом України Зеленським про безпекове партнерство продовжаться найближчим часом.

Важливо, що канцлер Німеччини Олаф Шольц натякав на те, що незабаром можна буде оголосити про укладання угоди про "гарантії безпеки" з Україною.

Україна і Франція планують угоду про гарантії безпеки

За інформацією ОП, команди обговорили доопрацьований проєкт угоди та узгодили позиції щодо окремих елементів документа.

Наші переговорні команди сьогодні продемонстрували відчутний прогрес і наблизилися до фіналізації двосторонньої угоди, – підкреслив заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква.

Учасники переговорів висловили сподівання на можливість підписання угоди вже найближчим часом.

Президент Франції Емманюель Макрон раніше оголосив про наміри відвідати Україну в лютому для завершення угоди про "гарантії безпеки".