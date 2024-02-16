Германия подготовила новый пакет помощи Украине более чем на 1 млрд евро

Пакет помощи будет предоставлен в рамках соглашения между Украиной и Германией.

Что известно о новом пакете помощи от Германии

Канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским анонсировал новый пакет военной помощи Украине на сумму 1,1 млрд евро.

На сайте немецкого правительства отмечают, что так называемый "Мюнхенский пакет" предусматривает предоставление Украине 120 000 артиллерийских боеприпасов калибра 122-мм и дополнительных 100 ракет IRIS-T SLS в этом году, а также вторую систему противовоздушной обороны SkyNex, которая должна быть поставлена в 2010 году. .

Кроме того, еще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будут предоставлены из промышленных запасов в 2026 и 2027 годах, включая обучение, запасные части и боеприпасы.

Шольц добавил, что в целом Германия выделила или обязалась на военную помощь Украине на сумму 28 млрд евро.

Наш "Мюнхенский пакет" стоимостью более 1 млрд евро подтверждает нашу постоянную военную поддержку Украины и демонстрирует, что мы придерживаемся нашего обещания постоянно поддерживать наших украинских партнеров в их борьбе с российской агрессией, — заявил министр обороны Германии Борис Писториус. Поделиться

Украина и Германия подписали соглашение о гарантиях безопасности.

Что известно о соглашениях о гарантиях безопасности с Германией

Впоследствии о подписании соглашения сообщил Шольц. Германия стала второй страной, подписавшей соглашение о безопасности с Украиной — первой это сделала Британия в январе.

Так долго, как потребуется. Зеленский и я сегодня подписали соглашение о наших долгосрочных обязательствах по безопасности. Исторический шаг. Германия будет продолжать поддерживать Украину против российско-агрессорской войны, — заверил он. Поделиться

Соглашение включает в себя дипломатические, экономические и военные мероприятия на случай новой агрессии россиян. Договор подписан на десять лет с возможностью продления.

Германия будет поддерживать Украину в развитии современных Вооруженных сил, чтобы предотвратить любую будущую агрессию России.

Если Россия подумает об этом в будущем, то у нас есть детальные договоренности: дипломатические, экономические и военные — как мы будем помогать Украине. Соглашение является воплощением того, что договорились государства Большой семерки в прошлом году в Вильнюсе. Обещание, к которому присоединились уже более 20 стран, сказал Шольц на брифинге. Поделиться

Также Германия обязалась помогать в гражданской сфере, в частности разминировании и восстановлении. Украина в обмен на гарантии должна продолжать реформы, которые приведут в ЕС.