Германия готовит пакет военной помощи Украине на 100 млн евро

В анонсированную помощь Германии для Украины войдут: противоминные машины с защитой от засад, бомбы для вооружения малых дронов, 77 грузовиков MULTI 1A1, медицинское оборудование и комплекты запчастей для различных систем вооружения.

Германия собирает пакет помощи Украине

Немецкая армия в скором времени предоставит Вооруженным Силам Украины новый пакет военной помощи на 100 млн евро.

Об этом сообщило Минобороны ФРГ.

Так, министр обороны Германии Борис Писториус рассказал, что генеральный инспектор вооруженных сил ФНС генерал Карстен Бройер посетил Украину на прошлой неделе и встретился с главнокомандующим ВСУ генерал-полковником Александром Сырским.

Он пообещал своему украинскому коллеге краткосрочную военную поддержку в размере более 100 млн евро.

В общем, мы очень близки к тому, что происходит в Украине и что нужно Украине. Борис Писториус Министр обороны ФРГ

В анонсированную помощь войдут:

противоминные машины с защитой от засад (MRV);

бомбы для вооружения малых беспилотников;

77 грузовых автомобилей MULTI 1A1;

медицинское оборудование;

комплекты запасных частей для разных систем вооружения.

Кроме того, в заявлении говорится, что Германия к лету увеличит мощности, необходимые для ремонта украинской военной техники.

Что известно о планах Германии увеличить поставки боеприпасов Украине

Накануне Министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия намерена увеличить поставки артиллерийских снарядов Украине в 3-4 раза. В 2024 году на закупку боеприпасов Берлин потратит 3,5 млрд. евро.

Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и Германии.

16 февраля президент Украины Владимир Зеленский посетит Германию и Францию, где подпишет двустороннее соглашение по безопасности.