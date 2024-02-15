Німеччина готує пакет військової допомоги Україні на 100 млн євро

До анонсованої допомоги Німеччини для Україні увійдуть: протимінні машини із захистом від засідок, бомби для озброєння малих дронів, 77 вантажівок MULTI 1A1, медичне обладнання та комплекти запчастин для різних систем озброєння.

Німеччина збирає пакет допомоги Україні

Німецька армія незабаром надасть Збройним Силам України новий пакет військової допомоги на 100 млн євро.

Про це повідомило Міноборони ФРН.

Так, міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус розповів, що генеральний інспектор збройних сил ФНР генерал Карстен Броєр відвідав Україну минулого тижня і зустрівся з головнокомандувачем ЗСУ генерал-полковником Олександром Сирським.

Він пообіцяв своєму українському колезі короткострокову військову підтримку в розмірі понад 100 млн євро.

Загалом ми дуже близькі до того, що відбувається в Україні і що потрібно Україні. Борис Пісторіус Міністр оборони ФРН

До анонсованої допомоги увійдуть:

протимінні машини із захистом від засідок (MRV);

бомби для озброєння малих безпілотників;

77 вантажних автомобілів MULTI 1A1;

медичне обладнання;

комплекти запасних частин для різних систем озброєння.

Крім того, у заяві зазначено, що Німеччина до літа збільшить потужності, необхідні для ремонту української військової техніки.

Що відомо про плани Німеччини збільшити поставки боєприпасів Україні

Напередодні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що Німеччина має намір збільшити постачання артилерійських снарядів Україні у 3-4 рази. У 2024 році на закупівлю боєприпасів Берлін витратить 3,5 млрд євро.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

16 лютого президент України Володимир Зеленський відвідає Німеччину та Францію, де підпише двосторонню угоду з безпеки.