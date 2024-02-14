За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, протягом цього року його країна зможе передати Україні щонайменше в три рази більше боєприпасів за рахунок розширення власного виробництва.

Що відомо про плани Німеччини збільшити поставки боєприпасів Україні

Пісторіус зазначив, що Німеччина вклала 3,5 млрд євро на збільшення виробництва боєприпасів.

За його словами, це дає змогу Берліну збільшити поставки боєприпасів Києву протягом цього року у 3-4 рази.

Міністр зазначив зростаючу динаміку в питанні боєприпасів, що позитивно позначається як на самій Україні, так і на Німеччині.

Що кажуть у США

Глава Пентагону Ллойд Остін під час виступу в рамках засідання контактної групи міжнародних партнерів з питань допомоги Україні у форматі “Рамштайн” зазначив, що західні союзники і надалі рішуче підтримуватимуть Київ.

Міністр оборони США відзначив, що у засіданні бере участь велика кількість союзників і партнерів з усього світу, що є свідченням рішучості та єдності коаліції на підтримку України.

Як відзначив Остін, коли диктатор Володимир Путін вирішив розпочати несправедливу та неспровоковану війну, він робив ставку на те, щоб звинуватити Україну у війні.

Але він не міг помилятися ще більше. Україна бореться з вторгненням Путіна з неймовірною мужністю та феноменальною майстерністю. Країни цієї Контактної групи після майже двох років досі об'єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку, що усі ми втратимо інтерес до України і що наша підтримка похитнеться та згасне. Але я рішучий ще більше, ніж раніше, і знаю, що ви теж. Ця Контактна група залишається рішучою, безстрашною і твердою. Америка продовжить підтримувати принципову боротьбу України проти путінської імперської агресії, - зазначає Остін. Поширити

Глава Пентагону пообіцяв, що спричинена розв’язаною Росією війною проти України самоізоляція країни-агресорки буде тільки збільшуватись.

Водночас, союзники і партнери України нині будують коаліції спроможностей для довгострокової безпеки України.

Також увага приділяється підзвітності щодо допомоги, яка надається Україні.

Сьогодні ми працюватимемо над короткостроковими потребами України, у тому числі над її негайними потребами щодо артилерії, снарядів та ракет протиповітряної оборони, - зазначив Остін. Поширити

Міністр оборони США запевняє, що Контактна група продовжить спільно працювати, аби Україна отримала усе потрібне, щоби утримати свої відвоювання та продовжувати виштовхувати російські окупаційні війська у наступні місяці.

Остін підкреслив, що жорстокість Кремля стає особливо зрозумілою під час ще одної зимової кампанії у війні проти України, оскільки путінські війська нахабно бомбардують українські міста балістичними ракетами та іранськими дронами. Водночас, українці продовжують боротися за свої суверенні права.

Як запевняє Остін, Контактна група продовжить "копати глибше" для надання Україні короткострокової та довгострокової підтримки.