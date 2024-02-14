По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, в течение этого года его страна сможет передать Украине, по меньшей мере, в три раза больше боеприпасов за счет расширения собственного производства.
Что известно о планах Германии увеличить поставки боеприпасов Украине
Писториус отметил, что Германия вложила 3,5 млрд. евро на увеличение производства боеприпасов.
По его словам, это позволяет Берлину увеличить поставки боеприпасов Киеву в течение этого года в 3-4 раза.
Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и Германии.
Что говорят в США
Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в рамках заседания контактной группы международных партнеров по вопросам помощи Украине в формате “Рамштайн” отметил, что западные союзники и дальше будут решительно поддерживать Киев.
Министр обороны США отметил, что в заседании принимает участие большое количество союзников и партнеров со всего мира, что свидетельствует о решительности и единстве коалиции в поддержку Украины.
Как отметил Остин, когда диктатор Владимир Путин решил начать несправедливую и непровоцированную войну, он делал ставку на то, чтобы обвинить Украину в войне.
Глава Пентагона пообещал, что вызванная развязанной Россией войной против Украины самоизоляция страны-агрессорки будет только увеличиваться.
В то же время союзники и партнеры Украины сейчас строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины.
Также внимание уделяется подотчетности помощи, оказываемой Украине.
Министр обороны США уверяет, что Контактная группа продолжит совместно работать, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы удержать свои отвоевания и выталкивать российские оккупационные войска в последующие месяцы.
Остин подчеркнул, что жестокость Кремля становится особенно понятной во время еще одной зимней кампании в войне против Украины, поскольку путинские войска нагло бомбят украинские города баллистическими ракетами и иранскими дронами. В то же время украинцы продолжают бороться за свои суверенные права.
Как уверяет Остин, Контактная группа продолжит "копать поглубже" для предоставления Украине краткосрочной и долгосрочной поддержки.
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