По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, в течение этого года его страна сможет передать Украине, по меньшей мере, в три раза больше боеприпасов за счет расширения собственного производства.

Что известно о планах Германии увеличить поставки боеприпасов Украине

Писториус отметил, что Германия вложила 3,5 млрд. евро на увеличение производства боеприпасов.

По его словам, это позволяет Берлину увеличить поставки боеприпасов Киеву в течение этого года в 3-4 раза.

Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и Германии.

Что говорят в США

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в рамках заседания контактной группы международных партнеров по вопросам помощи Украине в формате “Рамштайн” отметил, что западные союзники и дальше будут решительно поддерживать Киев.

Министр обороны США отметил, что в заседании принимает участие большое количество союзников и партнеров со всего мира, что свидетельствует о решительности и единстве коалиции в поддержку Украины.

Как отметил Остин, когда диктатор Владимир Путин решил начать несправедливую и непровоцированную войну, он делал ставку на то, чтобы обвинить Украину в войне.

Но он не мог ошибаться еще больше. Украина борется с вторжением Путина с невероятным мужеством и феноменальным мастерством. Страны этой Контактной группы спустя почти два года до сих пор объединены общей целью. Кремль продолжает делать ставку, что все мы потеряем интерес к Украине и что наша поддержка пошатнется и угаснет. Но я решительный еще больше, чем раньше, и знаю, что вы тоже. Эта Контактная группа остается решительной, бесстрашной и жесткой. Америка продолжит поддерживать принципиальную борьбу Украины против путинской имперской агрессии, отмечает Остин. Поделиться

Глава Пентагона пообещал, что вызванная развязанной Россией войной против Украины самоизоляция страны-агрессорки будет только увеличиваться.

В то же время союзники и партнеры Украины сейчас строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины.

Также внимание уделяется подотчетности помощи, оказываемой Украине.

Сегодня мы будем работать над краткосрочными потребностями Украины, в том числе над ее немедленными потребностями по артиллерии, снарядам и ракетам противовоздушной обороны, - отметил Остин. Поделиться

Министр обороны США уверяет, что Контактная группа продолжит совместно работать, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы удержать свои отвоевания и выталкивать российские оккупационные войска в последующие месяцы.

Остин подчеркнул, что жестокость Кремля становится особенно понятной во время еще одной зимней кампании в войне против Украины, поскольку путинские войска нагло бомбят украинские города баллистическими ракетами и иранскими дронами. В то же время украинцы продолжают бороться за свои суверенные права.

Как уверяет Остин, Контактная группа продолжит "копать поглубже" для предоставления Украине краткосрочной и долгосрочной поддержки.