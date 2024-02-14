Германия обещает увеличить поставки боеприпасов Украине
Категория
Политика
Дата публикации

Германия обещает увеличить поставки боеприпасов Украине

Борис Писториус
Читати українською
Источник:  Tagesschau

По словам главы Минобороны Германии Бориса Писториуса, в течение этого года его страна сможет передать Украине, по меньшей мере, в три раза больше боеприпасов за счет расширения собственного производства.

Что известно о планах Германии увеличить поставки боеприпасов Украине

Писториус отметил, что Германия вложила 3,5 млрд. евро на увеличение производства боеприпасов.

По его словам, это позволяет Берлину увеличить поставки боеприпасов Киеву в течение этого года в 3-4 раза.

Министр отметил растущую динамику в вопросе боеприпасов, что положительно сказывается как на самой Украине, так и Германии.

Что говорят в США

Глава Пентагона Ллойд Остин во время выступления в рамках заседания контактной группы международных партнеров по вопросам помощи Украине в формате “Рамштайн” отметил, что западные союзники и дальше будут решительно поддерживать Киев.

Министр обороны США отметил, что в заседании принимает участие большое количество союзников и партнеров со всего мира, что свидетельствует о решительности и единстве коалиции в поддержку Украины.

Как отметил Остин, когда диктатор Владимир Путин решил начать несправедливую и непровоцированную войну, он делал ставку на то, чтобы обвинить Украину в войне.

Но он не мог ошибаться еще больше. Украина борется с вторжением Путина с невероятным мужеством и феноменальным мастерством. Страны этой Контактной группы спустя почти два года до сих пор объединены общей целью. Кремль продолжает делать ставку, что все мы потеряем интерес к Украине и что наша поддержка пошатнется и угаснет. Но я решительный еще больше, чем раньше, и знаю, что вы тоже. Эта Контактная группа остается решительной, бесстрашной и жесткой. Америка продолжит поддерживать принципиальную борьбу Украины против путинской имперской агрессии, отмечает Остин.

Глава Пентагона пообещал, что вызванная развязанной Россией войной против Украины самоизоляция страны-агрессорки будет только увеличиваться.

В то же время союзники и партнеры Украины сейчас строят коалиции возможностей для долгосрочной безопасности Украины.

Также внимание уделяется подотчетности помощи, оказываемой Украине.

Сегодня мы будем работать над краткосрочными потребностями Украины, в том числе над ее немедленными потребностями по артиллерии, снарядам и ракетам противовоздушной обороны, - отметил Остин.

Министр обороны США уверяет, что Контактная группа продолжит совместно работать, чтобы Украина получила все необходимое, чтобы удержать свои отвоевания и выталкивать российские оккупационные войска в последующие месяцы.

Остин подчеркнул, что жестокость Кремля становится особенно понятной во время еще одной зимней кампании в войне против Украины, поскольку путинские войска нагло бомбят украинские города баллистическими ракетами и иранскими дронами. В то же время украинцы продолжают бороться за свои суверенные права.

Как уверяет Остин, Контактная группа продолжит "копать поглубже" для предоставления Украине краткосрочной и долгосрочной поддержки.

Больше по теме

Категория
Мир
Дата публикации
Додати до обраного
Германия и Франция обвиняют друг друга в недостаточных поставках оружия Украине — Bloomberg
Франция и Германия
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия хочет полноценно национализировать филиал "Роснефти"
Роснефть
Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Германия потратит на оборону 2% ВВП в 2024 году
Танк

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?