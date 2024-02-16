Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 1 млрд євро

Пакет допомоги буде надано у межах безпекової угоди між Україною та Німеччиною.
Що відомо про новий пакет допомоги від Німеччини
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро.
На сайті німецького уряду зазначають, що так званий "Мюнхенський пакет" передбачає надання Україні 120 000 артилерійських боєприпасів калібру 122-мм та додаткових 100 ракет IRIS-T SLS цього року, а також другу систему протиповітряної оборони SkyNex, яка має бути поставлена у 2025 році.
Крім того, ще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будуть надані з промислових запасів у 2026 та 2027 роках, включно з навчанням, запасними частинами та боєприпасами.
Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи взяла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро.
Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки.
Що відомо про угоди про гарантії безпеки з Німеччиною
Згодом про підписання угоди повідомив Шольц. Німеччина стала другою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною — першою це зробила Британія в січні.
Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження.
Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.
Також Німеччина взяла зобов'язання допомагати в цивільній сфері, зокрема розмінуванні та відбудові. Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до ЄС.
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