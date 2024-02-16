Німеччина підготувала новий пакет допомоги Україні на понад 1 млрд євро

Пакет допомоги буде надано у межах безпекової угоди між Україною та Німеччиною.

Що відомо про новий пакет допомоги від Німеччини

Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції з президентом Володимиром Зеленський анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,1 млрд євро.

На сайті німецького уряду зазначають, що так званий "Мюнхенський пакет" передбачає надання Україні 120 000 артилерійських боєприпасів калібру 122-мм та додаткових 100 ракет IRIS-T SLS цього року, а також другу систему протиповітряної оборони SkyNex, яка має бути поставлена у 2025 році.

Крім того, ще 18 САУ Panzerhaubitze 2000 будуть надані з промислових запасів у 2026 та 2027 роках, включно з навчанням, запасними частинами та боєприпасами.

Шольц додав, що загалом Німеччина виділила чи взяла зобов’язання на військову допомогу Україні на суму 28 млрд євро.

Наш "Мюнхенський пакет" вартістю понад 1 млрд євро підтверджує нашу постійну військову підтримку України та демонструє, що ми дотримуємося нашої обіцянки постійно підтримувати наших українських партнерів у їхній боротьбі з російською агресією, — заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. Поширити

Україна і Німеччина підписали угоду про гарантії безпеки.

Що відомо про угоди про гарантії безпеки з Німеччиною

Згодом про підписання угоди повідомив Шольц. Німеччина стала другою країною, яка підписала безпекову угоду з Україною — першою це зробила Британія в січні.

Так довго, як буде потрібно. Зеленський та я сьогодні підписали угоду щодо наших довгострокових зобов’язань щодо безпеки. Історичний крок. Німеччина продовжуватиме підтримувати Україну проти російсько-агресорської війни, — запевнив він. Поширити

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження.

Німеччина підтримуватиме Україну в розбудові сучасних Збройних сил, щоб запобігти будь-якій майбутній агресії Росії.

Якщо Росія подумає про це в майбутньому, то в нас є детальні домовленості: дипломатичні, економічні і також військові — як ми допомагатимемо Україні. Угода є втіленням того про що домовилися держави Великої сімки в минулому році в Вільнюсі. Обіцянка, до якої долучилися вже більше 20 країн, — сказав Шольц на брифінгу. Поширити

Також Німеччина взяла зобов'язання допомагати в цивільній сфері, зокрема розмінуванні та відбудові. Україна в обмін на гарантії зобов'язана продовжувати реформи, що приведуть до ЄС.