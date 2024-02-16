На сайті президента Володимира Зеленського було опубліковано текст безпекової угоди, який глава держави та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали у Берліні.
Що відомо про безпекову угоду між Україною та Німеччиною
Угодою гарантується непохитна підтримка України з боку Німеччини стільки, скільки це буде потрібно, аби допомогти захистити суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море та вільну економічну зону.
Німеччина, зокрема, забов’язується допомагати Україні у створенні сучасних та оперативно-сумісних Сил оборони.
Обидві країни поділяють думку про необхідність уникнення незаконного перенаправлення військової продукції, яка надаватиметься Україні.
Країни забов’язались посилити співробітництво у сфері розвідувальних даних.
Німеччина на вимогу України також забезпечуватиме навчання і тренування інструкторів українських правоохоронних відомств, зокрема підрозділів Нацгвардії і Держприкордонслужби.
Разом з тим, Німеччина вивчатиме шляхи заохочення та сприяння залученню своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України, у тому числі шляхом здійснення німецьких промислових інвестицій та створення відповідних стимулів для інвестування.
Німеччина також забов’язується надавати Україні підтримку у післявоєнному відновленні.
Крім того, Україна і Німеччина визнають необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за збитки, втрати або шкоди, спричинені російською агресією.
Обидві країни підкреслюють тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших звірствах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.
Що відомо про післявоєнні гарантії безпеки
У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків
За такого сценарію Німеччина забов’язується надати Україні у швидкий термін необхідну безпекову допомогу, зокрема, сучасну військову техніку, а також економічну допомогу і накладення економічних та інших обмежень на країну-агресорку.
Водночас, Україна зобов'язується продовжувати реалізацію амбітної програми реформ, а Німеччина віддана підтримці зусиль України на шляху реформ.
Це є ключовим у контексті її європейських прагнень та прагнень до НАТО
Термін дії угоди розрахований на 10 років.
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