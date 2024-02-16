На сайті президента Володимира Зеленського було опубліковано текст безпекової угоди, який глава держави та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали у Берліні.

Що відомо про безпекову угоду між Україною та Німеччиною

Угодою гарантується непохитна підтримка України з боку Німеччини стільки, скільки це буде потрібно, аби допомогти захистити суверенітет та територіальну цілісність у межах міжнародно визнаних кордонів, включаючи територіальне море та вільну економічну зону.

Німеччина, зокрема, забов’язується допомагати Україні у створенні сучасних та оперативно-сумісних Сил оборони.

Обидві країни поділяють думку про необхідність уникнення незаконного перенаправлення військової продукції, яка надаватиметься Україні.

Учасники працюватимуть разом над забезпеченням стійких сил, здатних захищати Україну зараз і стримувати агресію в майбутньому, шляхом продовження надання допомоги у сфері безпеки та сучасного військового обладнання в сухопутній, повітряній, морській, космічній та кіберсферах, надаючи пріоритет протиповітряній обороні, артилерії, бронетехніці, включаючи боєприпаси, та іншим ключовим спроможностям, а також сприяючи підвищенню рівня оперативної сумісності з євроатлантичними партнерами, - зазначається у тексті угоди. Поширити

Країни забов’язались посилити співробітництво у сфері розвідувальних даних.

Німеччина на вимогу України також забезпечуватиме навчання і тренування інструкторів українських правоохоронних відомств, зокрема підрозділів Нацгвардії і Держприкордонслужби.

Разом з тим, Німеччина вивчатиме шляхи заохочення та сприяння залученню своєї оборонної промисловості до розвитку оборонно-промислової бази України, у тому числі шляхом здійснення німецьких промислових інвестицій та створення відповідних стимулів для інвестування.

Німеччина також забов’язується надавати Україні підтримку у післявоєнному відновленні.

Учасники підтверджують, що Російська Федерація має бути притягнута до відповідальності за збитки, завдані на території України. Російські суверенні активи повинні залишатися замороженими доти, доки Російська Федерація не заплатить за шкоду, яку вона завдала Україні, - зазначається у тексті угоди. Поширити

Крім того, Україна і Німеччина визнають необхідність створення міжнародного компенсаційного механізму для надання компенсації за збитки, втрати або шкоди, спричинені російською агресією.

Обидві країни підкреслюють тверду відданість притягненню до відповідальності осіб, винних у воєнних злочинах та інших звірствах, скоєних у зв'язку з агресивною війною Росії проти України.

Що відомо про післявоєнні гарантії безпеки

У випадку майбутнього збройного нападу Росії на Україну на вимогу будь-якого з учасників учасники проведуть консультації протягом 24 годин для визначення відповідних подальших кроків

За такого сценарію Німеччина забов’язується надати Україні у швидкий термін необхідну безпекову допомогу, зокрема, сучасну військову техніку, а також економічну допомогу і накладення економічних та інших обмежень на країну-агресорку.

Водночас, Україна зобов'язується продовжувати реалізацію амбітної програми реформ, а Німеччина віддана підтримці зусиль України на шляху реформ.

Це є ключовим у контексті її європейських прагнень та прагнень до НАТО

Термін дії угоди розрахований на 10 років.